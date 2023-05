Querelles entre influenceuses : Maya Redjil contre les autres

Les réseaux sociaux sont devenus une partie importante du quotidien des Algériens. En effet, ces derniers l’utilisent pour demander des renseignements, partager des avis et même pour afficher leurs vies personnelles et régler ses conflits avec les autres.

Les réseaux sociaux algériens ont été enflammé ces deux derniers jours par une nouvelle affaire qui a éclaté entre influenceuses algériennes. Au cœur de cette affaire, Maya Redjil qui a fait a fait de nombreuses révélations scandaleuses aux sujets de plusieurs influenceuses.

Maya Redjil déclenche une nouvelle querelle entre les influenceuses algériennes

En effet, l’instagrameuse algérienne Maya Redjil enchaîne les polémique. Celle qui a renoncé à son hijab il y a peu de temps, a décidé de clasher certaines personnes de son entourage. Tout a commencé suite aux propos qu’elle a tenu après avoir enlever son foulard. Pour rappel, Maya Redjil a expliqué, sur ses réseaux sociaux, que certains individus l’ont menacé de publier ces photos sans voile, avant de le retirer publiquement, une affaire qui a pris de l’ampleur poussant l’influenceuse à saisir la justice en déposant plainte.

Par ailleurs, cette semaine, Maya Redjil a fait plusieurs révélations impactant la vie privé de plusieurs personnalités des réseaux sociaux algériens. Suite à lesquelles ces personnes n’ont pas hésité à réagir pour défendre leurs réputations.

Celia Limam, Lyna Classy, Hafida Briki et Bouchra Ben Ayache contre Maya Redjil

Suite à ses propos, l’Instagrameuse Lyna Classy Girl a décidé de sortir de son silence et de s’attaquer à son tour à Maya Redjil. Notamment, en affichant, sur sa story instagram, la vie privée de Maya avec son ex compagnon, mais aussi en pointant du doigt sa relation avec Celia Limam.

En apprenant ce qui a été dit à son sujet de la part de Maya Redjil et Lina Classy, Celia Limam a pété un câble et a enchaîné story et live pour parler de ce jour où Maya a refusé de se prendre en photo avec elle lors d’un événement tenu en Algérie.

La styliste algérienne Hafida Briki s’est également mêlée à cette histoire pour défendre sa réputation et réagir aux propos de Maya Redjil qui raconte avoir prêter une importante somme d’argent à la modéliste. Un autre nom a été aussi cité dans cette affaire est celui de Bouchera Ben Ayache. En effet, celle-ci a été accusée par Maya Redjil d’avoir entretenu une relation avec l’ex-compagnon d’une amie à elle. Des accusations que bouchera n’a pas avalé et a enchaîné les vidéos pour se défendre. Cette dernière affirme que Maya Redjil a fait en sorte de déclencher ce scandale pour augmenter le nombre de ses abonnées et atteindre les 3 millions.

