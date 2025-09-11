Querelle Belaïli – Benrahma : un joueur réagit pour répondre aux rumeurs

Non, Said Benrahma n’a aucun problème avec Youcef Belaïli. L’attaquant de Neom vient de faire une mise au point lunaire pour démentir les rumeurs faisant état d’une soi-disant querelle avec son coéquipier en sélection.

Depuis la fin du stage de la sélection nationale, Said Benrahma et Youcef Belaïli n’ont pas cessé de publier des stories sur leurs comptes Instagram. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait allusion à s’être échangés des messages visés. Nombreux sont ceux qui ont prétendu une relation tendue entre les deux joueurs, qui jouent au même poste et qui disputent pratiquement à chaque rassemblement une place de titulaire.

Cela a fait tellement de bruit depuis la soirée d’hier qu’il a suscité la réaction de Benrahma. Ce dernier a publié une nouvelle story en compagnie de Belaïli et a écrit dessus : « Mon frère ». Voilà ce qui est désormais clair, net et précis. Il n’y a aucun différend entre les deux joueurs et tout ce qui a été dit à propos de leur relation, n’est qu’une rumeur.

Visiblement, l’attaquant de Neom s’adressait à ses détracteurs à travers ses stories, après avoir fait l’objet de sévères critiques suite à sa piètre prestation face à la Guinée.

Benrahma a-t-il grillé sa dernière carte ?

Bien qu’il évolue en deuxième division saoudienne avec Neom SC, Said Benrahma continue d’être convoqué par Vladimir Petkovic, qui semble encore lui accorder une certaine confiance. Cependant, les dernières prestations de l’attaquant de 30 ans n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Entré en jeu en seconde période face au Botswana, il n’a pas réussi à dynamiser le jeu offensif ni à se distinguer par ses qualités techniques habituellement reconnues. Pire encore, lorsqu’il a été titularisé contre la Guinée, il est passé totalement à côté de son match.

Cette baisse de rendement pose inévitablement la question de sa place en sélection. Beaucoup d’observateurs estiment que Benrahma, qui n’a jamais su véritablement s’imposer avec les Verts malgré de nombreuses chances, a probablement joué sa dernière carte lors de ce stage. Le temps semble désormais jouer contre lui, d’autant plus qu’il a quitté le football européen de haut niveau, ce qui accentue les doutes sur sa compétitivité face à des adversaires de calibre continental ou mondial.

Du côté des supporters, le constat est encore plus tranché. Selon eux, il serait plus pertinent de miser sur des éléments en forme, comme Youcef Belaïli, qui malgré ses hauts et ses bas reste un joueur capable de débloquer une rencontre grâce à sa créativité et son vécu. D’autres plaident pour l’intégration de nouveaux joueurs, à l’image du jeune Adel Boulbina, considéré comme un talent prometteur et susceptible d’apporter fraîcheur et intensité à l’animation offensive.

Le prochain rassemblement d’octobre s’annonce donc crucial. Petkovic devra trancher : continuer à miser sur l’expérience de Benrahma en espérant un sursaut, ou tourner définitivement la page pour préparer l’avenir avec des joueurs plus performants et mieux intégrés dans la dynamique actuelle de la sélection.

