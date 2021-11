Quels sont les secteurs qui payent le mieux en Algérie ?

Le système de rémunération des travailleurs en Algérie est plus avantageux au secteur public qu’au secteur privé, indiquent les résultats d’une étude de l’Office national des statistiques (ONS). Cela est dû à plusieurs facteurs.

Selon cette étude menée en 2019, citée ce dimanche par l’agence officielle, le secteur public affiche des salaires moyens plus élevés par rapport au secteur privé. Cette disparité s’explique par la taille importante de certaines entreprises publiques et par leurs systèmes de rémunération avantageux.

En effet, les résultats de cette étude menée auprès plus de 700 entreprises démontent que le salaire mensuel net moyen est de 58.400 dinars dans le secteur public, alors qu’il n’est que de 34.100 dinars dans le secteur privé, soit une différence de 24.300 dinars.

Les raisons de cette disparité

Dans les détails, l’ONS précise que le salaire net moyen mensuel d’un cadre est de 88.600 dinars dans le secteur public, contre 73.700 dinars dans le privé. Le salaire d’un agent de maîtrise est de 64.100 dinars, contre 38.000 dinars dans le privé.

Et enfin, le salaire d’un agent d’exécution dans le public est de 40.100 dinars contre 26.900 dinars dans le privé, détaille la même source.

Selon la même source, ce niveau « relativement élevé » du salaire dans le public s’explique par l’existence, dans ce secteur, de certaines entreprises importantes en termes d’effectifs et de chiffres d’affaires avec un système de rémunération « avantageux ».

Il s’agit, à titre d’exemple, des entreprises activant dans les industries extractives (secteur des hydrocarbures et services pétroliers), les transports et communications et les activités financières.

Les secteurs les mieux payés dans les deux domaines respectifs

Ainsi, les résultats de cette étude montrent que dans le secteur public, les salaires nets moyens sont plus élevés dans les industries extractives (108.500 dinars), Transports et communications (59.600 dinars) et dans l’activité financière (58.400 dinars).

En revanche, ils sont relativement bas dans les secteurs de la construction (37.900 dinars) et des hôtels et restaurants (36.300 dinars). En outre, les activités les mieux rémunératrices dans le secteur privé sont le secteur financier (75.200 dinars), la santé (46.300 dinars) et le commerce et réparation (44.400 dinars).

Par ailleurs, l’étude indique que les activités les moins payées dans le secteur privé sont les industries extractives (26.800 dinars), l’immobilier et services aux entreprises (29.400 dinars) et la construction (30.800 dinars).