Quels sont les prix des fruits et légumes sur le marché algérien ? (APOCE)

En Algérie, le marché des fruits et légumes est un reflet direct de la saisonnalité, de la demande et de l’offre. Cependant, au-delà des variations saisonnières, les consommateurs sont toujours à la recherche de transparence en ce qui concerne les prix. Grâce à l’organisation algérienne des consommateurs APOCE, nous disposons d’un aperçu des prix de certains fruits et légumes dans le marché central de la ville de Biskra, en date du jeudi 27 juillet 2023.

Les légumes jouent un rôle central dans l’alimentation des Algériens. Selon le communiqué partagé par l’APOCE, la pomme de terre est proposée à partir de 33 DA. Les tomates et les choux sont au même tarif, débutant à 50 DA. Les courgettes, souvent utilisées dans les plats traditionnels, atteignent les 200 DA. Les carottes ou encore les concombres se situent dans une fourchette moyenne, oscillant autour de 120 DA. Les amateurs d’oignons trouveront leur bonheur à partir de 25 DA. Les consommateurs qui affectionnent le piment local devront débourser à partir de 140 DA, tandis que le citron, ingrédient essentiel dans de nombreux plats et boissons, est disponible à partir de 130 DA. N’oublions pas la laitue à 80 DA ou encore les épinards, essentiels pour une alimentation équilibrée, à 70 DA.

Quels sont les prix des fruits en Algérie ?

Du côté des fruits, le cantaloup, fruit d’été par excellence, débute à 100 DA. Les figues, fruit succulent et riche, varient entre 450 DA et 600 DA. La banane, fruit consommé tout au long de l’année, se situe entre 280 DA et 320 DA.

Quant aux amateurs de raisins, ils devront prévoir un budget commençant à 180 DA. Les pêches, disponibles à partir de 150 DA, offrent une alternative rafraîchissante en été. Pour les amateurs de fruits exotiques, les mangues sont proposées à 500 DA, et pour ceux qui recherchent une petite douceur à petit prix, les dattes sont à 10 DA l’unité.