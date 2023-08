Quels sont les prix des fruits et légumes sur le marché algérien ? (APOCE)

L’APOCE a diffusé un communiqué de presse via sa page Facebook, dévoilant les dernières informations concernant les prix des produits frais au marché central de la ville de Biskra pour la journée du jeudi 24 août 2023. Cette mise à jour des tarifs englobe une variété de légumes et de fruits, ainsi que des détails sur les prix des viandes disponibles. Dans cet article, nous vous présentons en deux parties les prix des légumes et des fruits proposés sur le marché, vous permettant ainsi de mieux appréhender la situation actuelle des produits frais dans la région.

La liste des prix des légumes fournie par l’APOCE offre un aperçu complet des tarifs en vigueur au marché central de Biskra.

Quels sont les prix des légumes sur le marché algérien ?

Pour la pomme de terre, les prix varient entre 55 et 70 dinars algériens (DA). Quant aux tomates, leur prix démarre à 75 DA, tandis que la calebasse est disponible à partir de 50 DA. La courge, quant à elle, s’affiche à partir de 80 DA. Si vous recherchez des produits tels que les courgettes, les carottes et les piments, leurs prix débutent tous à 80 DA.

Les carottes, quant à elles, sont disponibles à partir de 70 DA, tandis que les aubergines se situent autour de 70 DA. Le prix des oignons est de 35 DA, tandis que l’ail varie entre 100 et 300 DA par tête. Les différents types de poivrons, qu’ils soient locaux, doux, ou de variétés particulières, sont respectivement affichés à partir de 80 DA, 100 DA et 150 DA. Les concombres et les courgettes locales ont un prix de départ de 70 DA, tout comme les radis et la moutarde.

Les laitues sont disponibles à 100 DA, tandis que les épinards et les choux-fleurs sont affichés à 150 DA. Les variétés de poivrons spéciales, comme varient entre 450 DA, 500 DA et 150 DA pour les grandes tailles. Les citrons, quant à eux, sont au prix de 400 DA. Les herbes telles que la coriandre et le persil sont à 30 DA par bouquet, tandis que la menthe est à 50 DA. La betterave s’affiche à 100 DA, tout comme le maïs.

APOCE : quels sont les prix des fruits ?

Une partie de cette liste concerne les prix des fruits disponibles sur le marché de Biskra. Le melon est au prix de 120 DA. Les figues de barbarie commencent à 150 DA, tandis que le cantaloup est affiché à 120 DA. Les pastèques sont disponibles à 50 DA, tandis que les figues de Barbarie débutent à 250 DA.

Les bananes sont au prix de 300 DA, tandis que les raisins commencent à 120 DA. Les abricots débutent à 150 DA, tout comme les pêches. Si vous préférez les pêches, elles sont disponibles à 200 DA. Les pommes commencent à 150 DA, tandis que les dattes sont à 60 DA. Les mangues pelées sont proposées à 15 DA et 20 DA.

En conclusion, la liste des prix fournie par l’APOCE reflète les fluctuations actuelles des tarifs des produits frais sur le marché de la wilaya de Biskra.