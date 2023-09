Quels sont les prix des fruits et légumes en Algérie ? (APOCE)

L’APOCE a publié un communiqué de presse détaillé sur les prix actuels des légumes, fruits et autres denrées alimentaires au marché du centre-ville de Biskra. Dans un souci de transparence et d’éducation du consommateur, voici un aperçu des tarifs pour le jeudi 31 août 2023.

Pour les amateurs de légumes, il y a une variété de choix à des prix divers. Le tarif de la pomme de terre varie de 60 à 80 dinars, tandis que les tomates sont un peu plus chères, allant de 90 à 140 dinars. Les carottes, à leur tour, débutent à 70 dinars, et les concombres coûtent environ 100 dinars.

Le persil et le coriandre sont disponibles à 30 dinars, ce qui ajoute une touche de saveur sans trop peser sur le portefeuille. Les adeptes de cuisine orientale seront ravis de trouver le basilic et le fenouil, tous deux proposés à 150 dinars. Pour ceux qui recherchent des légumes un peu plus exotiques, la mangetout est à 200 dinars et le citron à partir de 250 dinars.

En ce qui concerne les légumes à feuilles, la laitue commence à 100 dinars, tandis que le chou-fleur et le chou sont tous deux disponibles à 150 dinars. Les piments, sous différentes variétés, offrent également un large éventail de prix, de 70 dinars pour le piment local à 170 dinars pour les plus doux.

APOCE : Prix des fruits et légumes en Algérie

Passons maintenant à la partie la plus sucrée du marché: les fruits. Le melon, surnommé « le regretté », commence à 120 dinars, tandis que le poire démarre à 200 dinars. Les amateurs de fruits tropicaux ne seront pas déçus avec la banane à 350 dinars. Si vous êtes plus traditionnel, vous trouverez des pommes à partir de 100 dinars.

Les fruits d’été, comme les pêches, ne sont pas en reste avec un prix initial de 130 dinars, mais les variétés plus rares comme les pêches de vigne sont à 300 dinars. Pour les amoureux du raisin, les prix oscillent entre 120 et 160 dinars.

Les marchés de Biskra offrent une large gamme de produits frais à des prix divers, répondant ainsi aux besoins et aux goûts de tous les consommateurs. Alors que les prix fluctuent en fonction des saisons et de la demande, il est toujours bon de rester informé pour faire les meilleurs choix possibles.