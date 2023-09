Quels sont les pays européens qui expulsent le plus de ressortissants étrangers ?

Plusieurs ressortissants algériens optent pour l’Europe pour commencer une nouvelle vie. La voie clandestine est l’une des plus utilisées par de nombreux Algériens qui prennent le risque de vivre dans le noir. Dans ce sillage, Statista a fait un classement des pays européens qui expulsent le plus de ressortissants étrangers en Europe.

En effet, en se basant sur les données d’Eurostat, Statista confirme que la France reste le pays qui expulse le plus d’étrangers. En 2022, le pays a prononcé plus de 14 000 obligations de quitter le territoire français et renvois. Suivi par l’Allemagne qui a expulsé un peu plus de 13 000 ressortissants étrangers.

Pays expulsant le plus de ressortissants étrangers en Europe : la France en tête du classement

La troisième place du classement de Statista, est occupé par la Suède qui a expulsé 10 000 étrangers en 2022. Ainsi, dans ce Top 3, les pays les plus peuplés d’Europe, l’Allemagne et la France, sont ceux qui accueillent le plus de demandeurs d’asile, mais qui expulsent le plus d’étrangers.

En quatrième position, nous retrouvons la Grèce avec 7020 expulsions, suivie par l’Autriche et la Pologne en cinquième et sixième position selon Statista. Par ailleurs, en 2022, l’Espagne a expulsé près de 4515 ressortissants étrangers, se positionnant ainsi en 7ᵉ place de cette liste.

La 8ᵉ place est, en revanche, occupée par le Chypre, suivie par la Croatie et la République tchèque en neuvième et dixième place de ce Top 10.

33 535 Algériens expulsés de l’Europe en 2022

L’étude dévoilée, la semaine dernière par Statista, comprend également des chiffres concernant les ressortissants étrangers les plus expulsés. En tête de ce classement, se positionnent les ressortissants algériens, avec un nombre qui s’élève à 33 535 expulsions.

En deuxième position se retrouvent les Marocains, suivis par les Pakistanais qui sont au nombre de 25 280 personnes expulsées de l’Europe en 2022.

