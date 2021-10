Quels sont les pays accessibles sans visa pour les Algériens ?

Les demandes de Visa se multiplient en Algérie. Que cela soit pour le tourisme, les études ou le travail, les Algériens comme tous les citoyens du monde souhaitent voyager, découvrir ou s’installer à l’étranger. Mais qu’en t-il de la valeur du passeport qu’ils possèdent ? Le passeport algérien permet-il d’accéder à des pays sans visa ?

C’est la question à laquelle nous voulons répondre aujourd’hui. En effet, Grace au Henley Passport Index, tous les citoyens peuvent connaitre la valeur et le degré de puissance de leurs passeports. Il s’agit d’un classement mondial des pays fondé sur la liberté de circulation des citoyens. Chaque année, il établit une liste des passeports qui ouvrent le plus de portes pour se déplacer à l’international sans visa.

52 pays accessibles sans visa pour les Algériens

Selon cette source, les Algériens peuvent accéder à seulement 52 pays sans visa. Un nombre relativement faible par rapport aux passeports des citoyens de certains pays arabe et maghrébins.

Les pays permettent aux algériens d’accéder sans visa sont au nombre de 52 et sont majoritairement africains et asiatiques comme : Bénin, Mali, Liban, Jordanie, Sénégal, Maroc, Tunisie, l’Indonésie et le Vietnam.

Le rapport le plus récent de Henley Passport Index indique que l’Algérie se situe au 65ᵉ rang mondial et occupe la 10ᵉ place dans le monde arabe. Les Émirats Arabe figurent en effet à la tête de la liste des meilleurs passeports arabe avec un accès à 174 pays sans visa.

La deuxième place a été décrochée par le Qatar (97 destinations sans visa), ensuite le Koweït (95), Bahreïn (84), Sultanat d’Oman (80), l’Arabie Saoudite (79), la Tunisie (71).

Enfin, notons que le Japon et Singapour figurent sur la liste des meilleurs passeports du monde, suivie par la Corée du Sud et l’Allemagne, selon la même source.