Quels sont les cours de change des devises en Banque et au marché informel ce jeudi 30 janvier ?

Le marché informel des devises en Algérie traverse une période d’instabilité marquée par la volatilité de l’euro. Après avoir connu des hauts et des bas, la monnaie européenne s’échange désormais à 251 dinars à l’achat et à 254 dinars à la vente.

En revanche, le taux de change officiel, publié par la Banque d’Algérie, reste stable. L’euro s’y maintient à 140,70 dinars à l’achat et 140,74 dinars à la vente, soulignant un écart toujours conséquent entre le marché officiel et informel.

L’euro n’est pas le seul à connaître cette instabilité sur le marché parallèle. Le dollar américain s’échange actuellement à 241 dinars à l’achat et 244 dinars à la vente, tandis que la livre sterling fluctue entre 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente. Le dollar canadien, lui, se négocie à 164 dinars à l’achat et 167 dinars à la vente.

Le dinar face aux devises à la Banque d’Algérie

Du côté des cotations officielles de la Banque d’Algérie, le dollar américain affiche un taux de 135,00 dinars à l’achat et 135,02 dinars à la vente. La livre sterling est évaluée à 168,08 dinars à l’achat et 168,18 dinars à la vente, alors que le dollar canadien se maintient à 93,62 dinars à l’achat et 93,66 dinars à la vente.

Dans ce contexte, la volatilité du marché informel continue de susciter des interrogations quant à son avenir. La récente baisse des taux de change pourrait-elle annoncer un rééquilibrage progressif ou s’agit-il d’un simple ajustement temporaire ? Une chose est sûre, l’évolution de la situation mérite une surveillance attentive.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 140,70 140,74 251,00 254,00 Dollar US ($) 135,00 135,02 241,00 244,00 Livre Sterling (₤) 168,08 168,18 297,00 300,00 Dollar CAN ($C) 93,62 93,66 164,00 167,00 Dirham EAU (AED) 36,75 36,76 64,00 66,00

Mesure exceptionnelle pour le paiement des salaires des fonctionnaires en 2025

Face aux retards dans la préparation des budgets 2025, le ministère des Finances a pris une mesure exceptionnelle pour garantir le paiement des salaires des fonctionnaires en février. Cette décision fait suite à un dispositif similaire déjà mis en place en janvier 2025.

Un arrêté conjoint publié le 29 janvier par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité (n° 11) et la Direction générale du Budget (n° 505) autorise le paiement à découvert des rémunérations pour l’ensemble des agents publics.

Cette initiative vise à maintenir la continuité du service public et à éviter tout impact sur la stabilité financière des fonctionnaires, malgré les délais administratifs liés à la finalisation des budgets des institutions publiques. L’arrêté a été communiqué aux secrétaires généraux des ministères et aux directeurs régionaux concernés.