Quels sont les bienfaits des compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires, comme leur nom l’indique, viennent en renfort à une alimentation normale. Ils ne se substituent pas aux médicaments prescrits dans le cadre d’un traitement ou d’une thérapie. En revanche, ils présentent de nombreux avantages et agissent à la fois sur le corps et le mental.

Pourquoi prendre des compléments alimentaires ?

La prise de compléments alimentaires se justifie par plusieurs raisons. Ces gélules sont conseillées pour tous ceux qui souhaitent rééquilibrer leur apport alimentaire ou soulager quelques maux du quotidien.

Combler certaines déficiences alimentaires

La plupart du temps, les compléments permettent de pallier les déficiences alimentaires. Ils ne remplacent pas un régime alimentaire normal, mais viennent combler d’éventuelles insuffisances dans l’alimentation. Les compléments apportent ainsi des nutriments et des vitamines sous forme concentrée afin de rééquilibrer votre alimentation. Proposés sous forme de gélules, de pastilles, de comprimés ou de pilules, ils sont vendus dans presque toutes les pharmacies et parapharmacies professionnelles.

Par ailleurs, les compléments alimentaires sont conseillés pour les personnes qui présentent des carences en vitamines, en fer ou en calcium. Même si vous décidez d’en consommer, pensez à augmenter la portion de fruits et de légumes présents dans votre alimentation. Faites la part belle aux légumes secs et aux féculents et limitez les produits comme les boissons sucrées, les plats cuisinés, les aliments gras et ultra-transformés.

Soulager certains maux

En dehors de leur action positive sur l’alimentation, les compléments nutritionnels peuvent soulager certaines affections. Ils atténuent le stress, aident à mieux dormir et facilitent la digestion. Pour les personnes qui ont parfois du mal à se concentrer, les compléments alimentaires constituent aussi une excellente alternative. Il en va de même si vous souffrez d’anxiété, par exemple. Toutefois, en cas de doute, il convient de demander conseil à un médecin ou à un pharmacien pour savoir si votre malaise nécessiterait une prise en charge thérapeutique.

Favoriser un bon équilibre physiologique

De façon générale, les compléments alimentaires aident à maintenir un bon état de santé. En limitant les risques de maladie, ils contribuent à l’équilibre physiologique. Cela s’observe par rapport au maintien du poids ou à l’équilibre du cholestérol. Par ailleurs, les compléments nutritionnels peuvent combler des carences insoupçonnées, ce qui permettra à votre organisme de booster ses défenses immunitaires, surtout pendant la saison froide.

Comment prendre les compléments alimentaires ?

Les compléments alimentaires ne remplacent nullement une alimentation saine et équilibrée. En revanche, si vous avez des carences en vitamines, vous pouvez en consommer pour rééquilibrer votre alimentation. Toutefois, comme il existe des risques liés au surdosage, il convient de prendre certaines précautions lors de la prise :

demandez systématiquement conseil à votre médecin ou pharmacien ;

privilégiez les produits vendus dans une officine professionnelle ;

respectez le dosage indiqué et évitez les prises prolongées ou multiples.

Par ailleurs, il est important de manger sain et équilibré, tout en augmentant vos portions de légumes et de poisson. La pratique d’une activité physique est également conseillée pour rester en parfaite santé. Si vous n’êtes pas un adepte du jogging, vous pouvez simplement faire de la marche, de la natation, du yoga ou encore, du tennis.

