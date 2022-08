Quels seront les prénoms les plus donnés en Algérie ?

Le ministère de l’Intérieur a récemment révélé le palmarès des prénoms les plus donnés en Algérie durant les cinquante dernières années.

Sans grande surprise, les prénoms Mohamed, Ahmed, Abdelkader, Ali et Youcef sont les plus répandus chez les garçons, sur toute la période. Chez les filles, par contre, bien que les classiques : Miryam, Fatima et Amina reviennent souvent, les listes sont plus fluctuantes.

Les prénoms les plus populaires chez les garçons en Algérie entre 1970 et 2020

Chez les garçons donc, c’est le prénom du Prophète, Mohamed (ou sa déclinaison Ahmed), puis celui de son cousin et gendre, Ali, que les familles algériennes aiment donner en priorité à leurs enfants, quelle que soit l’époque. Abdelkader, prénom d’Abdelkader Al-Djilani, saint vénéré par tous les Algériens, fait aussi partie des prénoms les plus donnés en Algérie entre 1970 et 2020.

| À LIRE AUSSI : Bébés prématurés, l’initiative louable des instagramers Travel family

Les prénoms des prophètes coraniques : Ibrahim, Youcef, Younes, Ishaq, Ayoub, Zakariya figurent aussi dans le top 10 des prénoms les plus populaires en Algérie à travers les différentes décennies.

PALMARÈS COMPLET

1970-1980 : Mohamed, Abdelkader, Ahmed, Ali, Rachid, Rabah, Mourad, Saïd, Kamel, Ibrahim.

1980-1990 : Mohamed, Ahmed, Abdelkader, Ali, Samir, Hamza, Mourad, Amar, Khaled, Youcef.

1990-2000 : Mohamed, Oussama, Ahmed, Abdelkader, Ali, Hamza, Youcef, Khaled, Abderrahmane, Aymen.

2000-2010 : Mohamed, Abderrahmane, Oussama, Ahmed, Youcef, Younes, Zakariya, Abdelkader, Adam, Aymen.

2010-2020 : Adam, Mohamed, Youcef, Ayoub, Abderrahmane, Anas, Younes, Ahmed, Iyad, Ishaq.

Les prénoms les plus populaires chez les filles en Algérie entre 1970 et 2020

Bien que la liste des prénoms les plus donnés aux filles soit plus fluctuante, une certaine tendance se dégage tout de même. Ainsi, les prénoms Miryam, équivalent arabe de Marie ; Fatima (ou Fatma), la fille du Prophète de l’islam ; Amina, sa mère ; Khadidja, son épouse – apparaissent souvent dans les top 10.

| A LIRE AUSSI : Alger – Oran à pied, l’incroyable course caritative d’Omar Rahmoun

A ces prénoms inspirés de la tradition musulmane, s’ajoutent les classiques: Karima (la généreuse), Fatiha (l’Ouverture, première sourate du Coran), Samira (la brune), Hanane (l’affectueuse) et Malak (l’ange). Depuis les années 2000, les prénoms à consonance orientale se popularisent de plus en plus. Ainsi nous retrouvons dans le hit parade : Marwa, Hadil, Ritadj, Sirine, Soudjoud, Tasnim…

PALMARÈS COMPLET

1970-1980 : Fatiha, Fatima, Fatma, Aïcha, Zahra, Khira, Yamina, Djamila, Karima, Samira.

1980-1990 : Fatima, Fatiha, Amina, Karima, Naïma, Fatma, Miryam, Hanane, Samira.

1990-2000 : Amina, Miryam, Hanane, Imane, Fatima, Aïcha, Sara, Chaïma, Ikram, Amel.

2000-2010 :Ikram, Aya, Miryam, Chaïma, Amina, Marwa, Malak, Hadil, Hagar, Khadidja.

2010-2020 : Aya, Miryam, Ritadj, Malak, Maria, Assil, Khadidja, Sirine, Soudjoud, Tasnim.