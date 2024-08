Quels progrès en quatre ans pour la poste et les télécoms en Algérie ?

Dans la perspective de modernisation du réseau postal et télécoms, l’Algérie intensifie ses efforts. Entre 2020 et juin 2024, une expansion notable des bureaux de poste et de guichets automatiques a été observée à travers le pays.

En l’espace de quatre ans, avec une stratégie adaptée, un développement notable a été observé dans le secteur postal algérien. En effet, le nombre de bureaux de poste s’élève désormais à 4305 alors qu’il était de 3999 en 2020. Durant cette période, les bureaux de poste itinérants, situés généralement dans des zones reculées, sont passés de 39 à 89.

Les GAB (Guichets Automatiques de Billets) ont, eux aussi, connu une augmentation allant de 1407 à 1995. Soit, une hausse de 42 %. Par ailleurs, 1000 GAB supplémentaires sont prévus d’ici à la fin de l’année 2024.

Le pays s’enrichir également de 62 nouveaux espaces multidevises pour une meilleure accessibilité et une qualité des services postaux optimisée.

Algérie poste : le paiement électronique en pleine expansion

Le progrès réalisé dans le secteur postal inclus également l’essor du e-paiement. Grâce à la promotion continue de ce mode de transaction, le paiement électronique a connu un accroissement exponentiel.

Le nombre d’opérations de paiement électronique entre 2020 et 2023 est monté en flèche, allant de 5 millions à plus de 55 millions.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : voici une astuce secrète pour retirer plus de 50 000 DA/j avec la carte Eddahabia

En parallèle, la carte Edahabia a conquis plusieurs millions d’utilisateurs. En 2022, seulement 6 millions de personnes possédaient cette carte, mais aujourd’hui, le chiffre a bondi à 13.4 millions. Le paiement en ligne est donc de plus en plus privilégié par les algériens. Cette option offre plusieurs avantages dont la sécurité, la rapidité et la commodité.

Le bond technologique dans les télécommunications

Au cours de ces dernières années, le domaine des télécommunications a vu ses contours se redéfinir. Des instructions ont été mises en place pour améliorer l’accès à internet fixe et mobile. À ce titre, les chiffres démontrent des progrès significatifs allant de 3.5 millions de foyers connectés à internet fixe en 2020, à 5.7 millions cette année. Avec un objectif d’atteindre 6 millions avant 2025. Cette évolution résulte d’un déploiement massif du réseau très haut débit en fibre optique (FTTH). La qualité de ce débit a progressé de manière considérable avec une vitesse qui est passée de 2 MBPS à 10 Mbps.

En ce qui concerne l’internet mobile, plus de 85% de la population utilise la 4G, soit, 48 millions d’utilisateurs en 2024, contre 37 millions en 2020. Le volume moyen de consommation quotidienne des données a suivi, en passant de 3.7 Gbps à 10 Gbps au cours de ces quatre années.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom baisse ses tarifs et augmente ses débits dès aujourd’hui