Quels produits sont concernés par la nouvelle réglementation Halal en Algérie ?

L’Algérie prend des mesures importantes pour assurer la qualité et la conformité des produits alimentaires importés. Récemment, le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a annoncé une réglementation qui suscite l’attention de tous les acteurs de l’industrie alimentaire et des consommateurs.

Cette nouvelle réglementation vise à garantir que les produits alimentaires importés sont conformes aux normes halal, répondant ainsi aux besoins et aux préférences d’une population qui accorde une importance particulière à la provenance et à la préparation de sa nourriture.

Le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a donc récemment annoncé une réglementation importante concernant les produits alimentaires importés en Algérie. Selon un communiqué officiel diffusé sur sa page Facebook, cette nouvelle réglementation exige que les fournisseurs de produits alimentaires importés étiquettent leurs produits comme « halal ».

Catégories de produits alimentaires concernées

La réglementation concerne diverses catégories de produits alimentaires importés. Parmi les produits visés par cette exigence d’étiquetage « halal », on trouve notamment :

Les viandes et les produits à base de viande.

Les huiles et les graisses d’origine animale.

Les confiseries, notamment le chocolat.

Les boissons et les biscuits.

Les additifs alimentaires d’origine animale ou contenant des éléments douteux quant à leur caractère halal, préemballés et destinés à la vente au détail ou à l’industrie alimentaire.

Les dérivés du lait, y compris les caséinates.

Tous types de fromages destinés à la transformation ou à l’industrie alimentaire.

Les produits pour nourrissons et les produits de suivi.



La réglementation vise donc à garantir que cette liste exhaustive couvre un large éventail de produits alimentaires susceptibles d’être consommés par la population algérienne.