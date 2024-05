Quels pays européens expulsent le plus de ressortissants étrangers ?

Le combat contre l’immigration illégale se poursuit dans plusieurs pays en Europe. En effet, de plus en plus d’États ont durci leurs conditions pour expulser les ressortissants étrangers qui séjournent illégalement sur leurs territoires, respectivement.

D’ailleurs, rien qu’en Europe, les derniers chiffres révèlent un total de 118.935 de demandes d’entrée en Europe refusées, en 2023, soit une baisse de 16% par rapport à 2022.

Voici les pays qui ont le plus haut taux de refus des demandes des ressortissants étrangers en Europe

En effet, en 2022, ce chiffre s’élevait à 142 420 demandes refusées par les pays européens. Cependant, ce chiffre a baissé en 2023, notamment en raison du durcissement des conditions de l’immigration et de l’accueil des ressortissants étrangers.

Conformément aux dernières données, au niveau des frontières terrestres, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et l’Estonie ont enregistré le plus haut taux (70 %), de refus des entrées au territoire.

Par ailleurs, concernant les frontières aériennes, l’Irlande a enregistré le plus important taux de refus, avec un total de 6840 demandes refusées, suivie par l’Espagne (6440 refus) et l’Allemagne avec un total de 5815 demandes refusées, en 2023.

Au niveau des frontières maritimes, la France a fait état de 1345 demandes refusées et l’Italie a enregistré 1225 expulsions de ses ports, en 2023.

La France, le pays européen qui procède au plus grand nombre des expulsions des ressortissants étrangers

Selon les chiffres d’Eurostat, la France est le pays européen qui procède au plus grand nombre d’expulsions des ressortissants étrangers, soit 14% du total des renvois de l’Union européenne, en 2022, devant l’Allemagne avec un peu plus de 13 000 renvois et la Suède (12 000 revois).

En effet, les deux pays les plus peuplés de l’Europe, l’Allemagne et la France, sont à la fois les deux États qui reçoivent plus de demandes d’asile et effectuent le plus d’expulsion. Dans l’autre côté de la balance, en 2022, les plus grands groupes de ressortissants ayant reçu une obligation de quitter le territoire d’un État membre de l’UE étaient les Algériens (33 535), les Marocains (35 510) et les citoyens pakistanais (25 280).

