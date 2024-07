Quels objectifs le CGCI-PME s’est-il fixés pour 2024 ?

En 2023, le Fonds de Garantie des Crédits d’Investissement pour les Petites et Moyennes Entreprises (CGCI-PME) a considérablement renforcé son soutien aux entreprises algériennes.

Avec des garanties de prêts dépassant les 28 milliards de dinars algériens (DZD), le CGCI-PME a marqué une augmentation significative de 30 % de la valeur des garanties par rapport à l’année précédente.

Cette hausse substantielle reflète l’engagement du Fonds à élargir l’accès au financement pour les PME, un secteur crucial pour le dynamisme économique de l’Algérie.

Expansion et performance remarquable en 2023

Selon Samir MEDJKANE, directeur général du CGCI-PME, l’année 2023 a été marquée par une expansion notable des activités du Fonds. L’objectif principal était d’accroître le volume des activités ainsi que le nombre de banques partenaires. Cette stratégie visait à simplifier l’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises, en rendant les démarches plus accessibles et en augmentant l’efficacité des processus de garantie.

Lors d’une interview accordée à l’Agence de Presse Algérienne, MEDJKANE a précisé qu’au cours du premier trimestre, le Fonds a accordé 107 garanties de prêts, totalisant plus de 6 milliards DZD.

Ces chiffres représentent une amélioration notable par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 20 % du nombre de garanties et de 7 % de la valeur des prêts garantis.

Perspectives et objectifs pour 2024

Le CGCI-PME ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour l’année 2024, le Fonds s’est fixé des objectifs ambitieux pour continuer à soutenir les PME algériennes. Parmi ces objectifs, on trouve :

L’augmentation du volume d’activités,

L’élargissement du réseau de banques partenaires,

L’amélioration de l’efficacité des processus de souscription et de compensation.

En se concentrant sur ces axes, le CGCI-PME entend renforcer encore davantage son rôle dans le développement et la croissance des PME en Algérie.

Depuis sa création en 2006, le CGCI-PME a fourni des garanties pour plus de 4700 projets d’investissement, totalisant plus de 201 milliards DZD. Ce soutien continu a permis à de nombreuses PME de surmonter les obstacles financiers et de réaliser leurs projets de croissance et d’expansion.

Le Fonds a également vu ses compensations augmenter de manière significative, atteignant 3,4 milliards DZD en 2023, contre 1,6 milliard DZD en 2022, et seulement 288 millions DZD en 2021. Cette progression démontre l’efficacité du CGCI-PME dans la gestion des risques pour les banques partenaires et les PME bénéficiaires.