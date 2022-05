Quelques casinos francophones de référence à tester en 2022

Dans l’univers des jeux d’argent, il existe plusieurs plateformes proposant des offres et services de haute qualité à leurs clients. Ces dernières sont issues pour la majorité de pays francophones tels que la France, la Suisse, la Belgique. Peu importe les casinos francophones sur lesquels vous décidez de vous divertir, vous bénéficiez d’incitations et d’une large gamme d’options de divertissement provenant de développeurs reconnus capables de satisfaire vos besoins. Vous pourrez peut-être même réussir à remporter des gains assez conséquents sur ces plateformes réunissant les joueurs francophones. Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter les meilleurs casinos accessibles en 2022 dans les pays francophones.

Casino 7 Melons

Dans l’univers des jeux d’argent depuis 2020, le Casino 7 Melons s’est doté d’excellentes productions afin d’offrir aux joueurs suisses une aventure de haut vol couronnée de gains. Doté d’une interface d’accueil très élégante et attrayante, ce site géré par le Grand Casino de Berne possède une gamme d’options de divertissement constituée de jeux de table, de machines à sous, et de jeux en direct. Ces titres sont fournis grâce à un magnifique partenariat avec le fournisseur de logiciel Microgaming. En ce temps marqué par une légère hausse des cas de covid-19, vous pourrez vous divertir sur ces titres depuis chez vous. Dès l’inscription, cet établissement de pari vous accueille avec une offre de bienvenue de 100 % à hauteur de 900 CHF échelonnée sur vos 4 premiers dépôts.

En plus de cette incitation, vous avez accès à un bonus de 15 CHF pour vérifier votre compte sur la plateforme ainsi qu’à un tirage au sort accessible à l’occasion de la fête des Mères pouvant vous rapporter jusqu’à 10 fois 50 CHF si vous êtes sélectionné. De plus, vous pouvez profiter de toutes ces offres depuis votre smartphone, tablette ou PC. Grâce à une accréditation reçue de la commission fédérale des Maisons de jeu, 7 Melons Casino opère librement et légalement sur le marché des jeux et offre aux clients une expérience sûre. En outre, cet établissement propose à ses clients des moyens de transactions financières de confiance tels que PaySafeCard, MasterCard, Visa, ApplePay, Aplauz, Twint, Careplay, Virement Bancaire et PostFinance Card. Rendez-vous sur cette plateforme en 2022 pour une aventure ludique et lucrative.

Cresus Casino

Cette plateforme est l’endroit rêvé pour les joueurs français désirant parier et remporter de fortes sommes d’argent. Comme son nom Cresus l’indique, les propriétaires de cette plateforme se sont inspirés de la civilisation romaine. Créé en 2014 et exploité depuis lors par la société Annitak Ltd sous une licence accordée par l’État de Curaçao, ce site vous accueille avec une page fluide, facile à comprendre puis à utiliser, et comportant un design très attrayant. De plus, vous y verrez un large éventail de titres composés de jeux en live, de machines à sous et de jeux de table. Cette riche ludothèque de plus 1 500 productions, dont plus de 700 machines à sous, est fournie par des développeurs de talent comme Pragmatic Play, Yggdrasil, Evolution Gaming, Play’N GO, NetEnt et plus encore.

De nombreuses incitations sont disponibles sur Cresus Casino afin de vous aider à vous divertir plus longtemps et à augmenter vos chances de gains. Ainsi, vous bénéficierez dès votre inscription sur cette plateforme d’un bonus de bienvenue de 150 % à hauteur de 300 € sur votre premier dépôt, ainsi que d’autres gratifications d’exception. Certaines sont journalières, et offrent des possibilités de gains réguliers aux parieurs. D’autres sont mensuelles et sont représentées par des tournois au cours desquels les meilleurs participants sont primés par de belles récompenses. Avec tout cela, on comprend pourquoi Cresus Casino se retrouve sur toute liste mise à jour des meilleurs casinos en ligne. Par ailleurs, vous pouvez contacter l’assistance clientèle du site qui est à votre écoute 7jrs/7. Si vous désirez une plateforme de haute qualité pour vos besoins de divertissement alors faites un tour sur Cresus Casino.

Casino 777

Accessible depuis 2012, cette plateforme est à la fois disponible chez les joueurs belges et suisses. Toutefois, elle a reçu sa licence de la commission des jeux belges. Cette dernière lui a délivré une accréditation de rang A+ permettant au Casino 777 d’être le numéro 1 en Belgique et en Suisse. Fort de cette reconnaissance, ce site offre à ses clients un cadre ludique, sécurisé et fiable. Avec une interface simple et ayant l’acteur Van Damme comme mascotte, cette plateforme propose aux joueurs la possibilité de se divertir sur plus de 1 000 jeux de casino virtuel ainsi que sur les sports. Du coup, vous y trouverez des machines à sous, des jeux de dés, des jeux de tables, d’autres types de productions, des jeux en live et des évènements sportifs.

Évidemment cette variété de titres est due à la collaboration de Casino 777 avec des développeurs de grande renommée tels que NetEnt, ELK Studio, Leander Games, Booongo, EGT, Yggdrasil, Red Tiger, Playtech, Microgaming, IGT, Blueprint, etc. De plus, vous pouvez jouer à ces titres en mode démo afin de les tester, ou en version réelle. Si vous décidez de vous y divertir en réel, sachez que l’établissement propose aux nouveaux inscrits des pièces premium, et ce pendant 7 jours consécutifs. Après cette durée, vous serez invité à tourner une roue capable de vous faire remporter jusqu’à 12,5 fois le nombre de pièces. En dehors de cette gratification, sont disponibles d’autres offres pour récompenser les clients fidèles au Casino 777 à travers divers tournois ou promotions régulières. Par ailleurs, vous pouvez effectuer vos transactions virtuelles en sécurité grâce à la variété des moyens de paiement accessibles sur cette plateforme comme le portefeuille électronique PayPal, l’Hipay, le Paysafecard, et autres. Amateur de jeu de dés, poker ou roulette, venez vivre votre passion sur ce site de pari.

Boomerang Casino

Arrivé en 2021, Boomerang Casino dirigé par la société Rabidi N.V., fait partie des plus jeunes établissements de pari virtuels, mais réussit à s’imposer comme l’une des meilleures plateformes