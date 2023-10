Quelles sont les températures prévues pour ce samedi 14 octobre ?

En ce qui concerne la journée du samedi 14 octobre 2023, il est impératif de prendre en considération les alertes météo en cours, émises par l’Office National de la Météorologie (ONM). Ces alertes revêtent une importance capitale pour la sécurité et le bien-être des résidents dans plusieurs régions d’Algérie.

Il est à noter que Tamanrasset, In Salah, Djanet, et Illizi font actuellement l’objet d’une vigilance jaune de Niveau 01. Cette alerte signifie qu’un risque d’orages est présent dans ces régions.

Les résidents de ces zones sont vivement encouragés à redoubler de vigilance et à se préparer en conséquence pour faire face à d’éventuelles précipitations orageuses.

La prudence est de mise, et il est recommandé de suivre de près les mises à jour de l’ONM pour rester informé des évolutions météorologiques et des consignes de sécurité. La préparation préalable en cas d’intempéries est essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être de tous.

Prévisions Météo pour le samedi 14 octobre 2023

Passons maintenant aux prévisions météorologiques pour la journée de samedi dans différentes régions d’Algérie.

La capitale algérienne connaîtra une journée agréable avec une température maximale de 28 degrés Celsius. Cette région de Kabylie profitera de températures chaudes avec une maximale de 34 degrés Celsius.

Les habitants de Bejaia peuvent s’attendre à une journée ensoleillée avec des températures atteignant 29 degrés Celsius. Les températures à Msila seront également de 29 degrés Celsius pour une journée estivale. Les Constantinois profiteront de conditions similaires avec une maximale de 29 degrés Celsius.

Cette ville enregistre une température maximale de 29 degrés Celsius. Les habitants de Medea connaîtront également une journée ensoleillée avec des températures atteignant 29 degrés Celsius. La température maximale prévue est de 29 degrés Celsius.

Touggourt connaîtra une journée chaude avec une température maximale de 31 degrés Celsius. Les résidents de Tindouf peuvent s’attendre à une température maximale de 32 degrés Celsius. Cette région du sud de l’Algérie connaîtra une journée ensoleillée avec des températures atteignant 36 degrés Celsius.

Djanet enregistrera une température maximale de 29 degrés Celsius. Les habitants de Beni Abbes connaîtront une journée agréable avec une température maximale de 30 degrés Celsius. Bechar enregistrera une température maximale de 28 degrés Celsius.

Les habitants de Mila connaîtront une journée ensoleillée avec des températures atteignant 29 degrés Celsius. El Oued enregistrera une température maximale de 30 degrés Celsius. Les températures atteindront 36 degrés Celsius dans la région d’In Salah.