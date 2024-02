Les précipitations persistent depuis plusieurs jours sur différentes régions, avec une nouvelle alerte émise par l’ONM. Cette fois-ci, c’est plusieurs wilayas sont concérnées, notamment Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Ain Defla, Blida, Médéa et Bouira.

Dans cet article, plongez au cœur des prévisions météorologiques de ce 7 fevrier, afin d’anticiper les variations climatiques attendues. Cela vous permettra de vous préparer efficacement à ces éventuels changements météorologiques.

Selon Météo Algérie, les quantités estimées varient entre 30 et 50 mm, avec des valeurs localement supérieures à 60 mm.Cette situation météorologique est prévue jusqu’au samedi 17 février 2024 à 21h00.

ONM : quelles sont les températures prévues pour aujourd’hui ?

L’ONM, a aussi publié les températures prévues pour la journée de ce samedi. Ainsi, les prévisions des températures pour aujourd’hui montrent une gamme de climats. Alger connaîtra une journée avec une température maximale de 18°C. Tizi Ouzou affichera 17°C, tandis que Bouiraenregistrera 16°C.

Médéa aura une température de 12°C, et Blida 11°C. Tipaza prévoit une température maximale de 17°C.

Ainsi, pour les régions du Nord du pays, le temps sera généralement nuageux à couvert, avec des précipitations persistantes tout au long de la journée. Les températures maximales prévues varieront entre 11°C et 18°C, ce qui rendra l’atmosphère relativement fraîche.

Dans les régions du Sud, notamment à Tindouf, Djanet, In Guezzam et In Salah, le ciel sera plutôt dégagé à partiellement voilé, avec très peu de précipitations prévues. Les températures seront sensiblement plus élevées, atteignant jusqu’à 31°C à Tindouf, 21°C à Djanet, 27°C à In Guezzam et 28°C à In Salah.

Ces variations de température accompagnent les conditions météorologiques pluvieuses qui persistent dans plusieurs régions du pays.