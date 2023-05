Quelles sont les nouvelles modalités de remise et destruction des passeports en Algérie ?

À l’approche des vacances d’été, les voyageurs algériens se précipitent vers les circonscriptions administratives pour demander ou renouveler leurs documents de voyage, notamment leurs passeports. Dans ce sillage, les autorités algériennes ont détaillé, dans le dernier numéro du Journal Officiel, sorti le 7 mai dernier, les modalités de remise et de destruction des passeports.

En effet, les autorités algériennes ont dévoilé du nouveau concernant le processus de la délivrance et de la destruction de ce document de voyage. Car, oui, les services concernés par l’octroi des passeports procèdent à l’annulation de ce dernier après un délai de six mois.

Passeport algérien : quelles sont les modalités de remise et de destruction ?

Dans le journal officiel n°31, publié le 7 mai 2023, les autorités algériennes ont publié un nouveau décret relatif aux modalités de remises et de l’octroi des passeports en Algérie. En effet, selon son texte, le passeport établi par le centre national des titres et des documents sécurisés est immédiatement remis aux autorités de délivrance, à savoir le Wali ou le chef du poste diplomatique ou consulaire.

Dans ce sillage, le document du voyage est enregistré par voie électronique. Et ce, dès sa réception, auprès de l’autorité compétente ayant reçu la demande de l’obtention du passeport. L’intéressé sera informé par cette dernière de l’établissement de son passeport. Notamment par le biais d’un avis de retrait écrit ou électronique.

Par ailleurs, selon l’article 5 de ce décret, le demandeur du passeport algérien dispose uniquement d’un délai de six mois pour retirer son document. Suite à l’expiration de ce délai, les autorités compétentes procéderont à la destruction physique du passeport établi et non retiré par son titulaire. Et ce, en perforant la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet.

En revanche, le voyageur algérien peut toujours fournir une nouvelle demande pour obtenir un nouveau passeport. Ainsi, l’intéressé est tenu de régler à nouveau l’ensemble des frais déterminés dans la législation en vigueur.

