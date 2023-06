Quelles sont les meilleures wilayas en termes de résultats au BEM 2023 ?

Chaque année, les résultats du BEM suscitent un grand intérêt et une attente légitime de la part des élèves, des parents et du public en général. Les classements par wilaya sont souvent l’objet de comparaisons et de discussions, car ils permettent de juger des performances des différents établissements scolaires.

L’Office National des Examens et Concours (ONEC) n’a publié aucun communiqué officiel à ce jour concernant les résultats du BEM de l’année en cours. Néanmoins, les 3 meilleures moyennes à l’examen de cette année ont été dévoilées au grand public et les résultats sont, pour ainsi dire, époustouflants.

TOP 10 wilayas en taux de réussite au BEM 2023 : liste véridique ou fake news ?

Une information circule sur les réseaux sociaux prétendant dévoiler la liste des 10 wilayas les mieux classées en termes de résultats du BEM (Brevet d’Enseignement Moyen) en Algérie. Cependant, après vérification, il s’avère que cette liste est une fake news reposant sur des données datant de 2012.

À LIRE AUSSI : L’Algérie enregistre une hausse du taux de réussite à l’examen du BEM 2023

Malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux et la rapidité de diffusion de l’information, les fausses nouvelles se propagent rapidement. Dans le cas présent, une liste prétendant dévoiler les 10 wilayas les mieux classées au BEM a été partagée massivement, induisant ainsi les lecteurs en erreur.

La principale erreur de cette fausse information réside dans l’utilisation de données datant de 2012. Il est évident que des changements significatifs peuvent survenir dans les performances des wilayas au fil des années, en raison de divers facteurs tels que les politiques éducatives, les infrastructures scolaires, le niveau de formation des enseignants, etc. En se basant sur des données obsolètes, cette liste ne reflète en aucun cas la réalité actuelle.

Aucune confirmation ni infirmation de l’ONEC

L’Office National des Examens et Concours (ONEC) est l’organisme officiel en charge de la gestion et de la publication des résultats des examens en Algérie. Jusqu’à présent, l’ONEC n’a émis aucun communiqué officiel concernant le classement par wilaya.

À LIRE AUSSI : BEM Algérie 2023 : comment les élèves ayant moins de 10/20 vont être rachetés ?

La prétendue liste des 10 wilayas les mieux classées en termes de résultats du BEM est donc une fake news basée sur des données périmées. L’absence de communication officielle de l’ONEC quant au classement national des résultats du BEM confirme le caractère erroné de cette information.

Qui détient les meilleures moyennes au BEM 2023 en Algérie ?

Mazouzi Maria, une élève originaire de Batna, a réalisé un exploit remarquable lors du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) en Algérie cette année. Avec un impressionnant 19,95/20, elle décroche la meilleure moyenne du pays pour la session 2023.

À LIRE AUSSI : Résultats du BEM 2023 : Le ministère de l’Éducation annonce la date officielle

Elle est suivie de près par El Ouacif Hanine, une candidate assidue d’El Oued qui décroche un 19,93/20. S’ensuit alors le jeune Maklali Adem de Djelfa et son 19.92/20.