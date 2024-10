Quelles sont les destinations européennes préférées des demandeurs de Visa ?

En 2023, la France a dominé les statistiques des demandes de visa Schengen, se hissant au premier rang avec 2,6 millions de demandes. Sa popularité reste indéniable, en particulier auprès de certaines nationalités qui la privilégient pour ses attraits culturels et historiques. Environ 36,5 % des visas délivrés par la France étaient des visas à entrées multiples, signe d’une grande demande de voyages répétés.

Cependant, la France a également un taux de refus notable de 16,7 %, ce qui représente près de 437 000 demandes rejetées. Parmi les nationalités qui ont déposé le plus de demandes, on retrouve les citoyens chinois, marocains et algériens. Les Chinois ont soumis 1,1 million de demandes à la France, confirmant leur préférence pour ce pays. Les Marocains, quant à eux, ont effectué plus de 591 000 demandes, dont 52,4 % destinées spécifiquement à la France. Les Algériens ont aussi montré une affinité particulière, avec 279 000 demandes, soit 58,8 % de leurs requêtes totales de visas Schengen.

L’Allemagne : une destination stratégique pour plusieurs nationalités

L’Allemagne est, elle aussi, restée une destination prisée en 2023, recevant 1,4 million de demandes de visa Schengen. Son taux de refus, de 14,3 %, est légèrement plus bas que celui de la France, ce qui peut expliquer l’attrait de certains demandeurs à se tourner vers ce pays.

L’Allemagne a particulièrement attiré les citoyens égyptiens, biélorusses et kosovars. Pour les Égyptiens, l’Allemagne est devenue une destination majeure avec près de 47 000 demandes de visa, représentant 24,9 % de leurs requêtes totales. Les Biélorusses ont, quant à eux, déposé 52 301 demandes sur un total de 163 979 visas Schengen, confirmant l’Allemagne comme leur choix prioritaire. De plus, avant la suppression de l’obligation de visa en 2024, les citoyens du Kosovo ont soumis 64 965 demandes à l’Allemagne, ce qui représentait 53,8 % de leurs démarches.

France et Allemagne : deux destinations, deux visages différents de l’Europe

Les statistiques de 2023 montrent que la France et l’Allemagne sont restées les deux destinations majeures des demandes de visa Schengen. Pourtant, les profils des demandeurs varient selon chaque pays. La France, avec son attrait historique et culturel, continue d’attirer des nationalités asiatiques et africaines, mais présente un taux de refus relativement élevé, de 16,7 %. À l’inverse, l’Allemagne se distingue comme une destination économique et professionnelle privilégiée, avec un taux de refus plus faible.

Ces deux pays se partagent le rôle de porte d’entrée en Europe pour des millions de demandeurs chaque année. Si la France est souvent perçue comme une destination touristique de rêve, l’Allemagne séduit par son dynamisme économique et son pragmatisme, attirant ainsi des voyageurs ayant des projets divers, qu’ils soient touristiques, académiques ou professionnels. En 2023, ces deux nations ont confirmé leur statut de piliers incontournables du système des visas Schengen.