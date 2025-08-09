Quelles sont les conditions météo en Algérie pour ce samedi 9 août ?

La journée de ce samedi 9 août s’annonce particulièrement contrastée sur l’ensemble du territoire national. Entre la persistance d’une vague de chaleur intense, des pluies orageuses et l’arrivée de vents violents accompagnés par endroits de sable, la météo promet d’être imprévisible.

Au nord du pays, le ciel restera globalement dégagé. Toutefois, quelques passages nuageux viendront voiler le soleil, d’abord sur les régions du centre, avant de gagner progressivement l’est au fil de la journée.

Au sud, le soleil dominera également, mais des nuages épars feront leur apparition sur l’extrême sud, apportant un léger changement d’ambiance dans certaines zones.

Vague de chaleur et pluies orageuses : plusieurs wilayas en vigilance

L’Office national de la météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour canicule dans de nombreuses wilayas. Les fortes températures continueront d’affecter Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Relizane, Chlef et Boumerdès, mais aussi les wilayas sahariennes de Tindouf, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar. Dans certaines zones, les maximales pourraient encore dépasser les 40 °C.

En outre, Météo Algérie annonce la persistance des épisodes pluvio-orageux dans de nombreuses wilayas dont Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Batna et Sétif.

Ainsi que les wilayas de Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira et Mascara. Ces averses, parfois accompagnées d’orages, pourraient localement provoquer une baisse temporaire des températures.

En plus de ces phénomènes, l’ONM prévoit de forts vents, pouvant soulever du sable, dans les wilayas d’In Salah et d’In Guezzam. La visibilité pourrait ainsi se réduire par endroits, compliquant la circulation routière et rendant l’air plus difficile à respirer.

Avec cette combinaison de chaleur, d’orages et de vents violents, la prudence s’impose pour ce samedi. Les habitants des régions concernées doivent limiter les déplacements inutiles, bien s’hydrater et suivre en temps réel les mises à jour de Météo Algérie.

En bref…

En résumé, cette journée du samedi 9 août s’annonce sous le signe de la diversité météorologique, avec des conditions très contrastées d’une région à l’autre. Entre soleil écrasant, averses orageuses et vents chargés de sable, le pays vivra une journée où chaque zone aura son propre climat. Pour éviter toute mauvaise surprise, il vaut mieux rester attentif aux bulletins météo, adapter ses activités et privilégier la sécurité, que ce soit sur les routes, en plein air ou lors de tout déplacement.