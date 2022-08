Quelles conditions pour les patients étrangers au Centre Anadolu ?

Le Centre Médical Anadolu fait partie des plus grands hôpitaux de Turquie. Sa réputation lui permet d’attirer des patients du monde entier. Le département des services internationaux du centre propose une gamme de services complète dédiée aux patients étrangers.

Un coordinateur des soins vous guidera tout au long de la procédure. Il se chargera de tous les détails de votre séjour. Le personnel du département des services internationaux coordonne tous les aspects de votre visite : prises de rendez-vous, hébergement, déplacements, interprète, assistance administrative, etc.

Aussitôt votre arrivée confirmée, les services internationaux du Centre Anadolu vous communiqueront des informations sur les formules d’hébergement ainsi que sur les modalités de voyage et de transport. À votre demande, le département effectuera les réservations qui vous conviennent.

Pour arranger votre transport entre l’aéroport et l’hôpital ainsi que votre retour, il vous sera demandé de fournir aux services internationaux votre numéro de vol. Le Centre Anadolu peut également vous réserver des ambulances routières et aériennes, si nécessaire.

Au cas où vous ne parlez pas anglais, des interprètes parlant français et arabe vous accompagneront durant tout votre séjour au Centre Médical Anadolu.

Pourquoi un service personnalisé au Centre Médical Anadolu ?

Que vous soyez en quête d’un second avis médical ou à la recherche de l’endroit idéal pour subir une intervention chirurgicale délicate, le Centre médical Anadolu met à votre disposition son savoir-faire clinique, ses traitements innovants et ses médecins expérimentés.

Le confort et la satisfaction des patients sont les priorités du Centre médical Anadolu. Grâce au concours d’un personnel spécialisé, celui-ci vous assure les soins les plus adaptés.

Le Centre Anadolu mettra à votre disposition un coordinateur de soins personnel qui travaillera nuit et jour pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous et votre famille pouvez compter sur son assistance pour vous aider à obtenir toutes les informations dont vous aurez besoin.

Les services fournis par le Centre médical Anadolu comprennent :

Assistance, voyages et déplacements

Dès que vous confirmez votre séjour au Centre Médical Anadolu, les services internationaux de l’hôpital vous assisteront pour votre voyage, vos réservations d’hôtel, et vos déplacements. Votre coordinateur de soins se chargera de les planifier. Le Centre vous aidera également à identifier les sites touristiques de la région.

Aéroports

Aéroport international Sabiha Gökçen : SGIA est l’aéroport le plus proche du Centre Médical Anadolu. Il se trouve à environ 15 minutes de l’hôpital.

Aéroport international d’Istanbul : AII se situe du côté européen d’Istanbul. C’est le plus grand aéroport de la ville. L’aéroport d’Istanbul est accessible facilement par les transports en commun. Du côté européen, l’aéroport se trouve à 36 kilomètres de Levent et à 40 kilomètres de Taksim. Du côté anatolien, les distances sont de 52 km de Kadıköy et de 60 km du Centre Médical Anadolu.

Transport

La navette entre l’aéroport et le Centre Médical Anadolu est gratuite. Il vous suffit d’envoyer votre plan de vol aux coordinateurs de soins du Centre pour qu’ils organisent votre réception à l’aéroport et votre transfert à l’hôtel ou à l’hôpital.

Si vous les prévenez d’avance, les services internationaux de l’hôpital pourront réserver des limousines pour vous et les personnes qui vous accompagnent.

Hébergement

Les coordinateurs du Centre médical Anadolu peuvent vous aider à réserver votre hôtel avant même le début de votre séjour à l’hôpital. Des hôtels très confortables se situent à proximité du Centre.

Vous trouverez sur cette page toutes les informations dont vous avez besoin : CentreMédicalAnadolu/Hébergement

Loisirs et voyages, à la découverte d’Istanbul

Istanbul fut la capitale européenne de la culture en 2010. C’est aussi l’épicentre de la vie politique, économique et culturelle de la Turquie. Riche de son histoire, de ses traditions et de son esthétique, Istanbul est l’une des villes les plus animées au monde.

Istanbul compte aujourd’hui plus de 10 millions d’habitants. Avec ses monuments, ses musées, ses salles de concert, ses centres d’art moderne, — elle représente un véritable trésor historique.

En vous rendant au Centre médical Anadolu, vous aurez l’occasion de découvrir toutes les splendeurs de la ville d’Istanbul.

Comment passer votre temps libre en dehors de l’hôpital ?

Vous trouverez à proximité de l’hôpital des centres commerciaux et de bons restaurants près du rivage. Vous pourrez également aller vous promener au centre-ville du côté asiatique d’Istanbul.

Votre coordinateur de soins vous fournira toutes les informations nécessaires sur les attractions culturelles et historiques de la région.

Interprètes

Les coordonnateurs du service international ont été formés à la traduction médicale pour qu’ils puissent répondre aux besoins des patients. Ils parlent plusieurs langues dont : le turc, l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le russe et l’arabe (avec ses différents dialectes : maghrébin, syrien, saoudien…).

Les services internationaux du Centre Médical Anadolu offrent une assistance linguistique 24 heures sur 24 dans les langues suivantes, en plus de l’anglais.