Quelle est la voiture la plus vendue en Algérie en 2024 ?

En 2024, la Fiat Doblò a dominé les ventes de voitures en Algérie, dépassant des marques asiatiques bien établies qui avaient monopolisé le marché pendant des décennies. Cette montée en puissance n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une convergence de facteurs stratégiques, de production et de marché.

Ce modèle italien, assemblé localement, reflète une nouvelle orientation économique et industrielle adoptée par l’Algérie, qui a relancé son projet de l’industrie mécanique sur des bases plus réalistes. C’est ce que révèlent les chiffres fournis par l’analyste Felipe Munoz à Car Industry Analysis.

Fiat, qui a marqué son retour sur le marché algérien avec son usine d’Oran, a lancé le 19 février 2025 la Doblò Panorama,une version plus polyvalente destinée à un autre segment de clientèle, différente du modèle Doblò arrivé en tête des ventes.

Ce dernier modèle s’est rapidement imposé sur le marché national. Avec un design combinant utilité et confort, un prix de départ de 3 349 000 dinars, et des caractéristiques techniques robustes (moteur 1.6L de 115 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, système d’infodivertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™), elle a su séduire les consommateurs. Sa capacité de stockage flexible pouvant atteindre 3 000 litres et ses équipements de sécurité (ESP, antipatinage, détecteur de fatigue) ont également contribué à son succès.

Doblò Panorama : un modèle conçu pour séduire le marché local

Le succès de la Doblò a été alimenté par le besoin du marché d’un produit local capable de ramener un équilibre après des années de perturbations dans le secteur automobile, marquées par l’absence de nouveaux modèles et la hausse des prix des véhicules d’occasion.

La réponse rapide de Fiat, avec l’envoi de confirmations de commande et un engagement clair sur les délais de livraison, a rétabli une confiance entre le consommateur et le constructeur, ce qui n’avait pas été le cas lors d’expériences antérieures avec d’autres marques majeures.

Le succès de la Fiat Doblò en Algérie contraste avec les préférences des consommateurs dans le reste du monde arabe. Ces variations reflètent les politiques économiques et les spécificités de chaque pays.

Au Maroc , le Dacia Sandero domine, une tendance qui s’explique par la politique de production locale de l’usine de Tanger et l’attrait des consommateurs pour des voitures économiques et pratiques.

, le domine, une tendance qui s’explique par la politique de production locale de l’usine de Tanger et l’attrait des consommateurs pour des voitures économiques et pratiques. En Tunisie, la Hyundai Grand i10 est la plus vendue, une préférence qui s’aligne sur le besoin de petites voitures adaptées aux infrastructures urbaines et au pouvoir d’achat plus limité.

Voitures les plus populaires au Moyen-Orient en 2024

Dans les pays du Golfe, le tableau est tout autre. La géographie, les infrastructures et le niveau de vie élevé font des SUV les rois du marché. Le Toyota Land Cruiser 300 est en tête des ventes au Qatar, au Koweït, à Oman, à Bahreïn et en Jordanie.

En Arabie Saoudite, c’est la Toyota Camry qui est la plus populaire, tandis que le Nissan Patrol domine aux Émirats arabes unis. Ces modèles haut de gamme, malgré leurs prix élevés, correspondent au désir des consommateurs d’acquérir des véhicules luxueux, robustes et performants, adaptés à l’environnement désertique et qui offrent un statut social.

Dans le reste du Moyen-Orient, les choix sont dictés par les particularités économiques et sociales.

En Égypte , la Nissan Sunny est la plus vendue, appréciée pour ses faibles coûts d’entretien, sa facilité de réparation et la disponibilité de ses pièces, ce qui la rend accessible à une large part de la classe moyenne.

, la est la plus vendue, appréciée pour ses faibles coûts d’entretien, sa facilité de réparation et la disponibilité de ses pièces, ce qui la rend accessible à une large part de la classe moyenne. Au Liban , la Kia K3 est un modèle prisé, en raison d’une récession économique sévère qui favorise les voitures économiques en carburant et en entretien.

, la est un modèle prisé, en raison d’une récession économique sévère qui favorise les voitures économiques en carburant et en entretien. L’Irak et le Yémen privilégient le Toyota Hilux , un véhicule utilitaire qui a prouvé sa robustesse dans des conditions difficiles et qui sert à la fois pour le transport quotidien et le travail.

privilégient le , un véhicule utilitaire qui a prouvé sa robustesse dans des conditions difficiles et qui sert à la fois pour le transport quotidien et le travail. En Syrie , le Hyundai H1 , un monospace, répond aux besoins de transport familial et commercial dans un contexte économique complexe.

, le , un monospace, répond aux besoins de transport familial et commercial dans un contexte économique complexe. Au Soudan, le choix s’est porté sur le Great Wall Wingle, un pick-up utilitaire chinois, signe d’une orientation vers des alternatives moins chères et plus rapidement disponibles dans un environnement économique difficile.

Le cas algérien : un succès industriel à consolider

L’Algérie, cependant, est un cas unique cette année. C’est le seul pays où un produit assemblé localement a conquis la première place des ventes. Ce succès de la Doblò ne doit pas être perçu comme un simple coup de chance, mais comme une occasion stratégique de développer la base industrielle du pays et de transformer l’usine de Tafraoui d’un simple centre d’assemblage à une véritable plateforme de production.

Le succès de la Doblò n’est pas seulement une victoire pour Fiat, c’est aussi un test pour l’État algérien, qui doit concrétiser ses engagements industriels et atteindre une souveraineté mécanique réelle, un objectif économique et stratégique de longue date.