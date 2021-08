Quelle date pour les prochaines élections locales ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier mercredi, une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l’examen et au suivi de la situation générale sur les plans sécuritaire et sanitaire, ainsi qu’aux préparatifs des prochaines échéances locales et de la rentrée sociale.

Plusieurs sujets ont été abordés par les hautes instances du pays, notamment les prochaines échéances locales, le conseil a étudié les préparatifs ainsi que la date de la tenue du scrutin.

Et selon les conclusions du Conseil, les prochaines échéances locales sont prévues pour le mois de novembre en cas d’amélioration de la situation sanitaire du pays, « Au terme de la réunion, il a été fait référence aux préparatifs des prochaines échéances locales, prévues en novembre prochain en cas d’amélioration de la situation sanitaire », lit-on dans le communiqué.

A noter qu’après l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, le référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020 et les législatives du 12 juin dernier, il ne reste que les élections locales pour mettre en place toutes les instances élues.

Les préparatifs ont déjà commencé

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait reçu, jeudi 22 juillet 2021, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Le président de l’ANIE a déclaré qu’il avait informé le président Tebboune du déroulement du dernier scrutin et que la réunion s’était concentrée sur le renouvellement des assemblées locales après les législatives, selon le quotidien arabophone El Khabar.

Le président de l’ANIE a ajouté que la réunion était consacrée à la préparation des prochaines élections locales, précisant que la date des élections municipales et étatiques serait annoncée prochainement, selon la même source.