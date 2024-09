Quelle compagnie offre la meilleure franchise bagage : Air Algérie, Air France ou Tassili Airlines?

Aucun voyageur ne souhaite être pris au dépourvu avec une valise qui ne respecte pas les dimensions autorisées en avion. Nous avions rassemblé les franchises bagages des principales compagnies aériennes desservant l’Algérie depuis la France.

Pour éviter les mauvaises surprises et les frais inattendus à l’aéroport, il est important de se renseigner sur la franchise bagage proposée par sa compagnie aérienne avant de prendre son vol. Pour prévenir encore plus les risques, nous vous partageons, dans cet article, les franchises bagage d’Air Algérie, Tassili Airlines et de leur concurrente Air France.

À LIRE AUSSI : Achat de bagages supplémentaires : Air Algérie annonce des prix préférentiels et compétitifs

Bagages en cabine et en soute : voici ce que propose Air Algérie

Avant d’introduire des changements dans sa politique, Air Algérie faisait partie des compagnies aériennes les plus généreuses en matière de bagages. Cependant, en octobre 2023, la compagnie aérienne a décidé de s’aligner aux normes internationales et de réduire sa franchise.

Désormais, en cabine, Air Algérie autorise à chaque passager de transporter un bagage à main d’un poids maximum de 10 kg et de 5 kg pour les vols en avion de type ATR. Les dimensions des bagages en cabine ne doivent pas dépasser 35 cm de hauteur, 55 cm de largeur et 25 cm d’épaisseur sur tous les vols de la compagnie, à l’exception des ATR, dont les dimensions autorisées sont de 30x40x20 cm.

Par ailleurs, en soute, cette franchise varie en fonction de l’itinéraire, de la classe, du service et du statut de la carte de fidélité. Sur le réseau France – Algérie, Air Algérie offre la possibilité de transporter, gratuitement, un seul bagage de 23 kg en soute, pour les voyageurs de la classe économique et Eco Premium. En revanche, les voyageurs de Première classe et de la classe Business sont autorisés à transporter jusqu’à deux pièces de 23 kg en soute.

Tassili Airlines fait encore mieux

La franchise bagage est souvent un facteur déterminant dans le choix de la compagnie aérienne, surtout pour les passagers qui voyagent en famille et donc avec beaucoup de bagages. Dans ce sillage, la deuxième compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, offre l’une des plus généreuses franchises.

En effet, pour les bagages en cabine, la filiale du groupe Sonatrach autorise un bagage à main de 10 kg pour les voyageurs de la classe économique et de 12 kg pour les passagers de la classe Affaires, qui voyagent sur le réseau international.

En soute, le poids maximum autorisé à transporter gratuitement est de 30 kg pour les personnes ayant réservé un vol en classe économique. Cette limite s’élève à 55 kg pour les passagers de la classe Business.

Voici ce que propose Air France

Chez Air France, le nombre et le poids des bagages autorisés en cabine dépendent de la classe du voyage. En cabine Economy, le passager peut transporter un seul bagage et un accessoire. S’il voyage en classe Premium, Business ou La Première, il peut emporter deux bagages et un accessoire.

Par ailleurs, le poids du bagage en cabine Economy et Premium ne doit pas dépasser les 12 kg et doit respecter les dimensions 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, roues et poignées comprises. En cabine Business et La Première, le bagage peut peser jusqu’à 18 kg, l‘accessoire inclus.

En soute, le poids autorisé par Air France dépend de la classe de service et du tarif payé :

En classe Economy , jusqu’à 2 bagages selon le tarif choisi. Le poids maximum par bagage est de 23 kg;

, jusqu’à 2 bagages selon le tarif choisi. Le poids maximum par bagage est de 23 kg; En classe Premium, jusqu’à deux bagages selon le tarif payé. Poids maximum par bagage : 23 kg;

jusqu’à deux bagages selon le tarif payé. Poids maximum par bagage : 23 kg; En classe Business, de 1 à 2 bagages selon le tarif choisi. Poids maximum autorisé par bagage est de 32 kg;

de 1 à 2 bagages selon le tarif choisi. Poids maximum autorisé par bagage est de 32 kg; En classe La Première, 3 bagages. Poids maximum autorisé par bagage est de 32 kg.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Paris : ces compagnies aériennes proposent des billets à moins de 89€ pour l’automne