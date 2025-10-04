Quel temps prévoir en Algérie ce 4 octobre 2025 ? Découvrez les prévisions météo du jour !

Ce samedi 4 octobre, les prévisions météorologiques annoncent une atmosphère globalement stable à travers le territoire national. La plupart des régions connaîtront un ciel partiellement voilé, ponctué par moments de quelques éclaircies. Cette situation offrira un temps relativement calme sur le Nord et le Centre du pays, permettant aux habitants de profiter d’une journée sans perturbations majeures.

Cependant, le tableau n’est pas uniforme. Dans le Sud, la météo prendra une tournure plus agitée. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont diffusé un bulletin d’alerte faisant état de vents violents, susceptibles de causer des soulèvements de sable et de poussière. Ces conditions risquent de réduire considérablement la visibilité et de compliquer la circulation routière.

Les wilayas concernées par cette alerte de niveau 2 sont In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où les habitants devront redoubler de prudence face à ces rafales de vent. L’ONM recommande aux voyageurs et aux conducteurs d’adapter leur déplacement aux conditions météorologiques annoncées.

L’Algérie plaide pour une position africaine commune face aux défis climatiques

L’Algérie a appelé à accélérer l’élaboration d’une position africaine commune sur le changement climatique, lors d’une réunion du Conseil africain de paix et de sécurité (CPS) tenue sous la présidence de l’Angola.

Les discussions ont mis en avant l’impact du climat sur le développement économique et social du continent, mais aussi sur sa stabilité et sa sécurité. Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de financement africains, accessibles et adaptés, afin d’accompagner les pays les plus vulnérables.

L’ambassadeur algérien auprès de l’Union africaine, Mohamed Khaled, a rappelé que le changement climatique accentue les tensions en Afrique. Il a souligné les efforts déployés par l’Algérie à travers plusieurs politiques et programmes, tout en appelant à un soutien international équitable et durable pour renforcer la résilience du continent.

Alger plaide pour une stratégie africaine intégrée qui associe climat, paix et sécurité, en vue de proposer des solutions communes dans le cadre de la CCNUCC et à l’approche de la COP 30. Un communiqué final du CPS viendra prochainement synthétiser les recommandations issues de cette rencontre stratégique.