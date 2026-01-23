Quel temps pour le week-end en Algérie ? Pluies, neige et vents violents ce vendredi 23 janvier !

Le week-end est déjà là, synonyme de repos et de sorties pour beaucoup d’Algériens, mais le temps pourrait compliquer vos plans. Ce vendredi 23 janvier, l’Algérie reste sous l’influence d’une perturbation atmosphérique intense, caractérisée par de fortes pluies, des chutes de neige abondantes et des rafales de vent soutenues. Les services météorologiques appellent à la prudence et recommandent de suivre attentivement les bulletins officiels avant tout déplacement.

Selon un bulletin météo spécial de l’Office national de la météorologie, plusieurs wilayas feront directement face à des intempéries. L’alerte de niveau 1 concerne notamment Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Batna, Biskra, M’sila, Djelfa, Laghouat, Tlemcen, Oran, Mascara, Relizane, Saïda, Chlef, Tissemsilt, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou et Mila.

La wilaya de Batna connaîtra également des chutes de neige abondantes, rendant les routes glissantes et perturbant les déplacements sur les axes secondaires. Cette neige s’ajoute à des précipitations déjà importantes enregistrées sur le nord et le centre du pays depuis le début de la semaine.

Alerte météo en Algérie : vents violents attendus dans ces wilayas !

En parallèle, l’Office national de la météorologie met en garde contre des vents violents soufflant dans les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Jijel. Ces rafales, pouvant atteindre des vitesses élevées, compliquent la circulation et renforcent la sensation de froid, particulièrement dans les zones côtières et intérieures.

Le sud du pays n’est pas épargné. Les wilayas de El Oued, Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaa et Ain Salah devront composer avec des tempêtes de sable persistantes tout au long de la journée, réduisant la visibilité et augmentant les risques sur les routes.

Pour vendredi, les vents continueront de souffler dans les wilayas de Oran, Mostaganem, Chlef et Tipaza, tandis que les pluies et orages affecteront Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Oran, Mascara, Relizane, Saïda, Mostaganem, Ghazlizan, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Biskra et Batna.

Face à ces conditions, les autorités recommandent la prudence sur les routes, d’éviter les déplacements non essentiels et de suivre les bulletins météorologiques régulièrement. Les services de la protection civile restent mobilisés pour intervenir rapidement en cas d’urgence liée aux intempéries. D’ailleurs, sur leur page Facebook, ils détaillent l’ensemble des interventions effectuées en temps réel.