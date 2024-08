Quel temps fera-t-il en Algérie ce mercredi 28 août ? Découvrez les prévisions météo du jour !

La météo de ce mercredi 28 août s’annonce globalement contrastée en Algérie, avec des conditions climatiques variées selon les régions. En lisant cet article, découvrez le bulletin météo du jour et préparez-vous à des changements de temps tout au long de la journée.

Pour les régions du Nord, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé dominera, avec des passages nuageux plus marqués sur l’Est. Cependant, l’après-midi et la soirée apporteront une dynamique différente, notamment sur l’intérieur et les hauts plateaux du Centre ainsi que sur les Aurès.

Dans ces régions, des formations cumuliformes seront au rendez-vous, pouvant entraîner des orages isolés. Ces orages risquent même de provoquer quelques averses locales, en particulier dans les Aurès.

Du côté des régions sahariennes, le temps sera souvent voilé à localement nuageux, notamment sur le Sud-Ouest, incluant les régions de Tindouf et Béchar, le Nord Sahara, et les Oasis. Là aussi, l’après-midi et la soirée connaiteront le développement de foyers orageux isolés, avec des risques de pluies par endroits, surtout sur le Sud-Ouest.

Dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, ainsi que dans le Sahara Oriental, le ciel restera souvent voilé, mais les orages isolés pourraient également apporter des averses locales. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel généralement dégagé, bien que partiellement voilé dans le Sahara central. Une légère tendance orageuse pourrait s’y manifester en fin de journée.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Du côté du thermomètre, le bulletin de Météo Algérie prévoit des températures maximales oscillant entre 29 et 34 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, le mercure grimpera davantage, atteignant des valeurs comprises entre 30 et 38 °C. Alors que dans les régions sahariennes, les maximales prévues atteindront entre 36 et 47 °C.

Vigilance jaune pour orages : quelles sont les wilayas concernées ?

En parallèle à ces conditions météo, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de « pluie » et d’ « orage » dans plusieurs wilayas. Les régions concernées sont Souk-Ahras, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, M’Sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, Médéa, Biskra et Bouira.

En bref…

En somme, ce mercredi promet une météo diversifiée, avec une alternance entre ciel dégagé, passages nuageux et orages localisés. La vigilance reste de mise pour profiter pleinement de cette journée en toute sécurité, en restant informé des évolutions météorologiques et en adaptant ses activités en conséquence.