Quel temps fera-t-il en Algérie ce dimanche 2 novembre ? Découvrez les prévisions météo !

Un temps doux et stable continue de dominer la météo en Algérie en ce début de semaine. Mais cette accalmie ne durera pas longtemps, car les prévisionnistes annoncent un changement progressif des conditions dès lundi, avec le retour attendu des pluies orageuses sur plusieurs régions du Nord du pays.

Ce dimanche 2 novembre, le ciel restera largement dégagé et ensoleillé sur la majorité des wilayas du territoire national. Les services de Météo Algérie prévoient une journée ensoleillée. Les températures resteront douces et agréables, maintenant ainsi une ambiance automnale clémente avant l’arrivée du mauvais temps.

Dès la matinée du lundi 3 novembre, une perturbation d’origine atlantique, légère, mais active, fera son apparition. Elle apportera des pluies orageuses localisées sur les régions Nord.

Dans les régions de l’intérieur, le ciel restera plutôt dégagé et stable, tandis que le Sud du pays profitera d’un temps ensoleillé. Les vents y souffleront faiblement, sans dépasser 25 km/h, maintenant des conditions calmes sur l’ensemble des régions sahariennes.

La tendance pour le reste de la semaine s’annonce plus clémente. Les journées de mardi, mercredi et jeudi devraient se dérouler sous un ciel ensoleillé et stable, avant un nouveau passage pluvieux attendu à partir du 6 novembre, selon les prévisions à long terme.

Météo Algérie : retour des pluies orageuses ce lundi sur plusieurs wilayas

Après un week-end marqué par un temps calme et ensoleillé, le ciel s’apprête à changer de visage en ce début de semaine. Les services de météorologie annoncent en effet le retour des pluies orageuses dès ce lundi 3 novembre, touchant plusieurs wilayas du Nord du pays.

Selon le dernier bulletin publié par Météo Algérie, une alerte de niveau 1 (couleur jaune) reste en vigueur sur plusieurs régions, en raison d’averses parfois accompagnées d’orages.

Les wilayas concernées par cette instabilité atmosphérique sont Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Constantine. Les précipitations devraient débuter dans la matinée et se poursuivre par intermittence tout au long de la journée.

Malgré ces épisodes pluvieux, les températures resteront globalement douces, notamment sur les régions côtières. Les services de météorologie recommandent toutefois la prudence sur les routes, particulièrement dans les zones à reliefs, où la visibilité pourrait être réduite en raison des orages.