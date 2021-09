Quel est le taux d’analphabétisme 2021 en Algérie ?

Apres l’indépendance, l’Algérie avait lancé un grand chantier pour faire baisser le taux d’analphabétisme qui était de 85% en 1962. Avec les années ce taux a baissé, mais il reste élever par rapport aux pays de l’Occident.

Ce mercredi 8 septembre 2021, le premier responsable du secteur de l’éducation en Algérie, Abdelhakim Belabed, a dévoilé le taux d’analphabétisme de l’année 2021.

En effet, selon le ministre de l’Éducation, le taux d’analphabétisme est passé à 7,94 % en Algérie, une légère hausse par rapport à l’année dernière où ce taux était à 8,71 pourcents.

« Les efforts de l’Etat visant l’éradication de l’analphabétisme, notamment avec la gratuité de la scolarité et des cours d’alphabétisation, dénotent une forte conviction qu’il s’agit du seul moyen permettant de parvenir à l’émancipation intellectuelle et à l’épanouissement socioéconomique (…) La réduction du taux d’analphabétisme en 2021 à 7,94 %, selon les chiffres de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA) », a-t-il déclaré lors d’un séminaire à Alger.

« L’Algérie s’est ainsi érigée « en un modèle à suivre à l’échelle régionale et mondiale, méritant la considération des Nations Unies et de l’Unesco au titre de ses efforts de lutte contre ce fléau », a ajouté le ministre Belabed.

« Ce résidu colonial a été éradiqué » (ministre)

Saluant les efforts de la fondation « Iqraa » et l’ensemble des organismes activant dans la lutte contre l’analphabétisme, le ministre a affirmé que ce résidu colonial a été éradiqué, qui pour lui, constituait un obstacle obstruant le progrès économique et l’épanouissement sociétal.

« Cela nous motive tous à renouveler notre engagement et à travailler ensemble pour développer une vision nationale qui éradiquera définitivement le fléau de l’analphabétisme (…) Au niveau du secteur de l’éducation nationale, nous œuvrons à augmenter le taux de scolarisation tout en veillant à ce que les élèvent achèvent la phase d’enseignement obligatoire », a poursuivi le ministre.