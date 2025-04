Quel est le point commun entre Belaïli, Ronaldinho et Neymar, selon Beaumelle

Patrice Beaumelle parle de sa relation avec Youcef Belaïli lorsque les deux hommes étaient ensemble au Mouloudia d’Alger. Le technicien français affirme que la manière que l’actuel attaquant de l’ES Tunis est une star et il doit coacher d’une manière spécifique, tout comme Ronaldinho ou Neymar.

Dans une interview exclusive accordée à « So Foot », Patrice Beaumelle, ancien entraîneur du MC Alger, se confie sur sa gestion du talentueux Youcef Belaïli. Le technicien français met en lumière l’approche particulière nécessaire pour encadrer ce joueur au talent exceptionnel, mais au caractère complexe.

« En tant qu’entraîneur, c’est un joueur qui me fascine. Je n’ai jamais eu de problème avec lui. Dans la mesure où il faut aussi comprendre le joueur et rentrer dans son cerveau. Je pense qu’on ne coache pas tous les joueurs de la même manière. Je pense que Ronaldinho, on ne le coache pas de la même façon. Certains joueurs, les Neymar, on ne les coache pas de la même façon. Et encore une fois, je pense que nous les coachs, on doit pouvoir aménager quelque chose pour que les joueurs qui vont faire la différence soient dans les meilleures conditions », dira-t-il.

Belaïli, un joueur qui a marqué la vie de Beaumelle

Actuellement entraineur d’Umm Salal, Patrice Beaumelle parle d’un joueur qui a marqué sa vie. « Je lui ai envoyé un message pour l’Aïd. Je lui ai tout simplement dit qu’il me manquait parce que c’est un joueur qui m’a marqué à vie. C’est un joueur très attachant. C’est un joueur qui a un football fait d’instinct et de duels. Fait de challenges. C’est un gagneur et il aime le foot. Et lui mettre trop de contraintes fait qu’il ne se régale plus. Et s’il ne se régale plus, il ne peut pas être lui-même », a-t-il ajouté.

Youcef Belaïli (33 ans) a retrouvé une seconde jeunesse à l’ES Tunis depuis l’entame de l’actuel exercice. En effet, il compte 15 buts et 13 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues. De bonnes performances qui lui ont valu un retour par la plus grande porte en équipe d’Algérie à l’occasion du dernier stage en mois de mars.

Sanctions contre Belaïli : l’EST menace de boycotter les compétitions tunisiennes

L’Espérance Sportive de Tunis (EST) s’insurge contre les sanctions imposées à son joueur Youcef Belaïli. L’international algérien a écopé de deux matchs de suspension et d’une amende de 5000 dinars tunisiens pour un geste controversé lors d’une rencontre de championnat.

Le club conteste vigoureusement la procédure disciplinaire, dénonçant des « violations graves des droits fondamentaux » et une décision « préconçue » de la Ligue. En réaction, l’EST a annoncé plusieurs mesures radicales, notamment : la suspension de toute collaboration avec la Ligue, la saisine de la Fédération pour une réunion d’urgence, la menace d’un boycott des compétitions locales ainsi qu’une demande d’enquête auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un recours en urgence a été déposé auprès de la commission nationale d’appel. Le club, soutenu par ses supporters, n’exclut pas de porter l’affaire devant les instances internationales. Cette crise pourrait marquer un tournant majeur dans les relations entre l’EST et les instances dirigeantes du football tunisien.