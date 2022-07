Quel est le mot-clé le plus recherché sur Wikipédia par les Algériens ?

Comme chacun le sait, Wikipédia est l’encyclopédie en ligne la plus consultées dans le monde. Lorsqu’il s’agit de se documenter sur un thème, c’est la destination première de tous les internautes. Et les Algériens, toutes catégories sociales confondues, ne sont pas de reste.

Parmi les questions qui se posent à cet égard, il y a celle-ci : quel est le sujet qui intéresse le plus les utilisateurs de Wikipédia en Algérie ? Pour y réponde nous avons consulté une carte créée par le site indy100 et qui montre le mot-clé le plus récurrent sur le Wikipedia anglais dans chaque pays. Si la plupart des résultats paraissent logiques, d’autres sont surprenants.

Le cas de l’Algérie

Selon les données recueillies par indi100, le mot-clé que les internautes Algériens recherchent le plus sur le Wikipédia anglais serait « province ». Ce terme est l’équivalent anglais et français du mot « wilaya ». Il semble ainsi que les Algériens aiment se documenter sur leurs wilayas et que rédiger des reportages sur sa wilaya de naissance fait partie des thèmes fréquents des exposés scolaires.

Le cas des autres pays du monde

Passons maintenant en revue les résultats de quelques autres pays pour voir à quoi s’intéresse les différents peuples de la planète :