Quel est le montant exact des dettes africaines annulées par l’Algérie ?

Lors de son discours à l’ouverture de la 4ᵉ édition du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025), tenue jeudi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, Tebboune a révélé l’ampleur du soutien que l’Algérie apporte chaque année au continent africain.

Le chef de l’État a ainsi annoncé que l’Algérie avait annulé les dettes de 14 pays africains pour un montant global de 1,5 milliard de dollars, une initiative réalisée « sans bruit ni publicité », a-t-il souligné, insistant sur la démarche humble et fraternelle qui guide la position algérienne.

L’Algérie annule la dette de 14 pays africains

Cette annonce majeure, faite lors de l’IATF 2025, témoigne de l’engagement de l’Algérie envers le développement du continent. L’annulation d’une dette de 1,5 milliard de dollars représente un soutien financier considérable pour les pays bénéficiaires.

Cet acte de solidarité, réalisé discrètement, met en lumière la volonté de l’Algérie de contribuer à la prospérité de l’Afrique sans rechercher de reconnaissance publique. L’accent est mis sur une coopération fraternelle et un soutien concret aux nations africaines.

🟢 À LIRE AUSSI : IATF 2025 à Alger : les présidents africains saluent le rôle moteur de l’Algérie

Investissement massif dans l’éducation et la formation en Afrique

Le président Tebboune a mis en avant l’importance accordée au développement des compétences africaines. Chaque année, l’Algérie accorde 8 000 bourses d’études aux jeunes Africains, leur offrant la possibilité de rejoindre les filières d’excellence dans des disciplines stratégiques comme les mathématiques, la robotique, les nanotechnologies et l’intelligence artificielle.

De plus, les 101 universités et centres universitaires algériens accueillent de nombreux étudiants du continent, contribuant à l’émergence d’une élite africaine. Depuis plusieurs décennies, l’Algérie a ainsi formé 65 000 cadres africains, « en silence et sans attendre de reconnaissance », a rappelé le président.

🟢 À LIRE AUSSI : IATF 2025 : l’Algérie ouvre ses portes à l’Afrique avec 175 partenariats en ligne de mire

Vision de l’Algérie pour l’intégration continentale

En exposant la vision de l’Algérie pour l’avenir du continent, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts et de mobiliser les ressources africaines afin de transformer la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en véritable levier de développement.

« L’Afrique doit devenir une puissance économique influente dans le nouvel ordre mondial », a-t-il affirmé, appelant à plus d’unité et de coopération entre les pays du continent.

L’Algérie, acteur discret, mais engagé pour l’Afrique

Le président a conclu son allocution en soulignant que l’Algérie œuvre de manière discrète, mais déterminée pour la paix, la sécurité et le développement du continent.

« Nous luttons en silence pour l’Afrique… pour sa paix, sa sécurité et sa prospérité », a-t-il déclaré.

🟢 À LIRE AUSSI : Les 3 messages forts de Tebboune pour l’Afrique à l’IATF 2025