Quel est le joueur algérien le plus cher sur le marché ?

Lors cette période des transferts, il y a des internationaux algériens qui ont de la cote, tandis que d’autres ont vu leur valeur marchande baisser. Rayan Ait-Nouri est le joueur algérien le plus cher. En revanche, Riyad Mahrez ne figure même pas dans le top 5.

Contrairement aux années précédentes, le mercato estival n’est pas vraiment chaud pour les joueurs algériens évoluant à l’étranger. Les rumeurs vont bon train concernant le transfert de certains joueurs. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret.

Lors de cette période des transferts, on connait la valeur marchande des Verts. Selon le site spécialisé « Transfermarket », Rayan Ait-Nouri est le joueur le plus cher. En effet, sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros. Il faut dire que sa côte a connu une ascension fulgurante en une année grâce à ses bonnes performances avec Wolverhampton, en passant de 22 à 35 millions d’euros.

Ismael Bennacer vient en seconde position. Malgré une saison loin des attentes, suite à son retour d’une méchante blessure au genou, il vaut 30 millions d’euros. Sur le podium, on trouve Amine Gouiri et sa valeur marchande de 25 millions d’euros.

Enfin, Said Benrahma (20 millions d’euros) et Farès Chaïbi (18 millions d’euros) complètent le top 5. En revanche, Riyad Mahrez ne fait pas partie des 5 joueurs algériens les plus chers. En effet, il a reculé à la 7ᵉ place puisqu’il vaut désormais 12 millions d’euros. Visiblement, sa côte a beaucoup baissé depuis son transfert de Manchester City à Al-Ahli Saudi l’année passée.

Où sont annoncés les internationaux algériens cet été ?

Joueur plus cher de l’équipe d’Algérie, Rayan Ait-Nouri a réalisé une saison exceptionnelle avec Wolverhampton. Il attise les convoitises et c’est Liverpool qui souhaiterait s’offrir le latéral gauche des Verts. C’est juste un intérêt puisqu’il n’y a rien de concret.

Si Said Benrahma et Farès Chaïbi ne bougeront, puisqu’ils resteront respectivement à l’Olympique Lyonnais et Franckfurt, Ismael Bennacer se dirige vers une destination surprise. Il ne se passe un jour sans que les médias italiens n’évoquent un éventuel transfert du milieu de terrain en Arabie Saoudite.

Malgré ses prestations décevantes avec la sélection nationale, Amine Gouiri, quant à lui, est annoncé en Allemagne. Celui qui a été l’auteur de 11 buts et 3 passes décisives avec le Stade Rennais lors de la saison écoulée serait sur les tablettes de Borussia Dortmund, le RC Leipzig et le Bayer Lervkusen.

Concernant les autres internationaux algériens qui devraient bouger cet été, on peut également citer Mohamed-Amine Amoura, proche du Wolfsburg ou encore, Youcef Atal et Mohamed-Bachir Belloumi qui sont annoncés à l’Olympique de Marseille. Il y a aussi Houssem Aouar qui devrait revenir en France pour rebondir après une saison loin des attentes en championnat italien avec l’AS Rome.