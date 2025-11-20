Quel est le classement FIFA de l’équipe d’Algérie avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

L’équipe nationale d’Algérie poursuit sa dynamique positive sur la scène internationale en maintenant sa 35e place au classement mondial FIFA, publié pour le mois de novembre. Une stabilité qui reflète les progrès accomplis ces derniers mois, mais aussi la capacité des Verts à conserver un cap précis à l’approche d’échéances majeures.

Lors de la dernière trêve internationale, la sélection algérienne a signé deux succès convaincants à Djeddah. Les coéquipiers d’Ismaël Bennacer ont d’abord dominé le Zimbabwe sur le score de 3-1, avant de récidiver face à l’Arabie Saoudite, une formation en pleine reconstruction, battue 2-0. Ces victoires ont permis aux hommes de Vladimir Petković de renforcer leur confiance tout en stabilisant leur progression au sein du classement mondial.

Sur le plan continental, l’Algérie conserve sa solide 4e place en Afrique, derrière les nations phares que sont le Maroc, le Sénégal, et l’Égypte. Ce rang demeure hautement stratégique, notamment en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, prévu le 5 décembre à Washington. Le positionnement au classement FIFA déterminera en effet la composition des chapeaux et, par conséquent, l’identité des adversaires potentiels des Fennecs pour les qualifications. Se maintenir parmi les meilleures nations africaines représente donc un atout non négligeable pour la suite.

Niveau mondial : L’Espagne toujours en tête

À l’échelle mondiale, l’Espagne continue de trôner en tête du classement, portée par une génération exceptionnelle et une constance remarquable dans les résultats. Derrière la Roja, l’Argentine et la France complètent le podium, suivies de près par l’Angleterre, toujours régulière malgré quelques fluctuations dans son jeu. De son côté, le Brésil, tenu en échec par la Tunisie (1-1) mardi à Lille, réalise un léger bond en avant pour s’installer au 5e rang. Le top 10 est complété par le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, et la Croatie, tandis que l’Italie connaît un recul notable en tombant de la 9e à la 12e place.

Pour l’Algérie, l’objectif est désormais clair : capitaliser sur cette stabilité afin d’aborder dans les meilleures conditions la Coupe d’Afrique des Nations 2025, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Après une période de transition marquée par une reconstruction profonde, les Verts semblent avoir retrouvé un équilibre, ainsi qu’une identité de jeu plus affirmée sous la coupe de Petković.