Quel est le bilan officiel des décès enregistrés parmi les pèlerins algériens ? Le ministre répond

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, président du bureau des affaires des pèlerins algériens, Youcef Belmehdi, a dévoilé le bilan officiel des décès enregistrés au sein de la communauté algérienne lors de la saison du Hadj 2026.

Selon les déclarations faites par le ministre samedi soir depuis la ville sainte de La Mecque, le nombre de décès parmi les pèlerins algériens s’élève à ce jour à 13 cas. Cette annonce intervient dans le cadre d’une évaluation préliminaire du déroulement de la saison, à la veille du lancement des premiers vols de retour vers l’Algérie, programmés dès ce dimanche.

Belmehdi a précisé que la majorité de ces décès est imputable à des causes naturelles et à des complications de santé. Il a également indiqué que les défunts ont été inhumés dans les Lieux saints, en présence des imams de la mission algérienne. Ces derniers ont supervisé l’ensemble des procédures réglementaires et rituelles.

Hadj 2026 : L’Algérie enregistre 13 décès parmi ses pèlerins aux Lieux saints

Sur le plan sanitaire, le ministre a fait état de trois cas critiques qui demeurent sous surveillance médicale stricte. Ces patients sont pris en charge par les équipes médicales de la mission algérienne, en coordination étroite avec les structures hospitalières du Royaume d’Arabie saoudite.

Pour le reste des pèlerins, le ministre s’est voulu rassurant, qualifiant la situation sanitaire globale de stable et normale. Il a souligné qu’un certain nombre de pèlerins ayant reçu des soins sont en phase de convalescence et quitteront progressivement les établissements hospitaliers au cours des prochains jours.

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En conclusion, le premier responsable du secteur a réitéré l’engagement des autorités à maintenir une couverture médicale rigoureuse et un suivi de terrain constant pour tous les cas nécessitant des soins, et ce, jusqu’au terme de la saison et le rapatriement de l’ensemble des pèlerins vers le territoire national.

Rappelons que l’édition de cette année a vu la participation de 41 300 pèlerins algériens, intégrés au sein d’une affluence globale estimée à 1,7 million de fidèles venus des quatre coins du monde.

« Des ambassadeurs exemplaires » : Youcef Belmehdi salue le comportement des pèlerins algériens

Au-delà des indicateurs sanitaires, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a tenu à rendre un vibrant hommage au comportement des pèlerins algériens aux Lieux Saints. Il a ainsi déclaré que ces derniers ont été « les meilleurs ambassadeurs de leur pays », offrant une « image honorable de l’Algérie » tout au long de cette saison du Hadj 2026.

Le ministre a notamment mis en avant la « haute moralité », l’esprit de coopération et le positivisme des citoyens algériens sur place. Saluant l’élan de solidarité, d’entraide et de fraternité qui a prévalu entre eux, il a rappelé que le pèlerinage constitue « une école de foi dont le pèlerin revient porteur de valeurs et de comportements qui impactent positivement sa famille, sa société et sa patrie ».

Hadj 2026 : Dispositif de retour et préparatifs pour la prochaine saison

Abordant la logistique des rapatriements, le premier responsable du secteur a réaffirmé que la mission médicale veille rigoureusement au suivi des malades afin de faciliter leur retour auprès de leurs proches. Les vols de retour, qui débutent ce dimanche depuis l’aéroport de Djeddah, s’étaleront de manière continue jusqu’au 21 juin prochain.

Enfin, Youcef Belmehdi a d’ores et déjà projeté la mission vers l’avenir en annonçant que les préparatifs de la prochaine saison du Hadj débuteront très tôt, selon un calendrier minutieusement étudié. Il a, à ce titre, salué le soutien indéfectible de l’État, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

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Un appui qui s’est traduit cette année par l’allégement des charges financières, l’extension des aéroports de départ, et le déploiement de moyens de transport et d’accompagnement logistique au profit des hadjis issus des régions les plus éloignées du pays.