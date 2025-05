Quel avenir pour les retraites en Algérie ? Bentaleb dévoile sa feuille de route

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a réaffirmé avec insistance l’engagement de son département à garantir la stabilité et la pérennité du système national de retraite.

Cette assurance a été donnée lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) ce jeudi 8 mai, consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement.

Devant les députés, le ministre a souligné la détermination de son secteur à assurer la « stabilité et la continuité du système national de retraite à travers la mise en œuvre d’un ensemble de mesures, parmi lesquelles l’amélioration de la gouvernance de la gestion des ressources de la Caisse nationale des retraites (CNR) ».

M. Bentaleb a précisé que son département ministériel s’attèle à « faciliter les procédures de gestion des ressources de cette caisse et à ouvrir la voie à l’investissement exclusif de ses fonds dans les obligations d’État. L’objectif est double : générer des revenus financiers supplémentaires d’une part, et préserver le capital d’autre part. »

Le ministre a également fait savoir que son secteur travaille à « la présentation de propositions législatives visant à une exploitation optimale des ressources de cette caisse et à leur orientation vers la réalisation des meilleurs résultats financiers possibles. Il s’agit ainsi de faire face aux évolutions économiques et financières actuelles et d’assurer une flexibilité dans la gestion, sans compromettre le principe de prudence et de sécurité financière, tout en veillant à atténuer l’ampleur du déficit enregistré par cette caisse. »

En conclusion de son intervention, le ministre a insisté sur l’engagement continu de son secteur à œuvrer pour une gestion équitable des ressources et à garantir la durabilité du système national de retraite, conformément aux principes de solidarité et d’entraide sociale.

CNR ismplifie la retraite : Un guichet numérique rérvolutionnaire pour les salariés

À l’approche d’une étape cruciale de leur vie, de nombreux travailleurs algériens se heurtent souvent à la complexité administrative inhérente à la préparation de leur dossier de retraite. Entre la reconstitution parfois ardue de leur parcours professionnel et la quête d’anciennes attestations, l’anticipation de la retraite pouvait s’apparenter à un véritable labyrinthe.

Aujourd’hui, la donne change radicalement. La Caisse Nationale des Retraites (CNR) vient de lever le voile sur une innovation numérique de taille, promettant de transformer l’approche des salariés vis-à-vis de leur future pension.

Baptisée Compte Individuel du Salarié (CIS), cette plateforme accessible via une application mobile intuitive et un site web dédié, ambitionne d’offrir une vision limpide et constamment actualisée du cheminement professionnel de chaque employé.

Ce lancement marque un tournant significatif dans la manière d’anticiper le dossier de retraite, ouvrant la voie à une préparation sereine et éclairée, et ce, jusqu’à deux années avant l’âge légal de départ.

Conçue pour décongestionner les guichets et décharger les salariés des tracasseries administratives de dernière minute, la plateforme CIS se révèle être un outil puissant et polyvalent. Ses fonctionnalités clés permettent désormais aux futurs retraités de :

Consulter en un clin d’œil leur relevé de carrière détaillé

Rectifier ou compléter les éventuelles lacunes dans leur historique professionnel

Imprimer à tout moment une version officielle de leur relevé de carrière.

Il est important de noter que cet outil novateur est mis à disposition gratuitement, sous réserve du respect de certains seuils d’âge, fixés à 58 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes.