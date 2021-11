Québec va accueillir 70.000 immigrants : 5 étapes à suivre

Pendant longtemps, les algériens qui rêvaient d’aller au Canada se montraient réticents de commencer la première étape, de crainte de rencontrer des obstacles ou de tomber sur des explications floues et donc rater une procédure. Il ne faut plus avoir cette peur et cette réticence, l’immigration est plus encouragée et facile que jamais, et ce, pour le Québec.

Québec est prête à accueillir des travailleurs des quatre coins du monde, cela concerne les algériens souhaitant immigrer et évoluer professionnellement à l’étranger. Les mots d’ordre? Arrima et PRTQ! C’est justement la plateforme Arrima plateforme qui permet d’arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail à travers le programme régulier de travailleurs qualifiés (PRTQ).

Changer de pays n’a jamais été aussi facile, d’autant plus que les pays hôtes sont eux aussi à la recherche de personnes qualifiées pour résoudre le problème de pénurie d’effectif dans plusieurs secteurs, raison pour laquelle ces programmes sont mis en place.

Les étapes à suivre

Le programme Arrima concerne uniquement le Québec, suite aux démarches que nous allons expliquer, le candidat aura une résidence permanente. Il est basé sur des points (qui seront cumulés en fonction de l’âgé, l’expérience, le diplôme…etc) celui qui aura cumulé le plus de points aura plus de chance de décrocher cette résidence permanente.

Première étape :

Il faut remplir le formulaire de « demande d’intérêt » sur ce site. Il faut s’inscrire en appuyant sur « Pour utiliser les services en ligne Arrima », vous mettrez ensuite des informations relatives à votre cursus, expérience de travail, niveau de langue …etc.

A noter qu’il faut être précis puisque il faudra joindre cette demande de documents prouvant ce que vous allez mentionner.

Deuxième étape :

Vous passerez également un test de français (quelque soit votre spécialité), les tests acceptés sont : TCF, TEF, TCFFQ,TEFQ, TEF Canada, DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C, DALF C2.

Le test d’anglais n’est pas obligatoire, cependant il vous permettra d’avoir des points supplémentaires. Vous serez par la suite inscrit dans la base des données « banque de demande d’intérêt ».

Troisième étape :

Le ministère de l’immigration québécois va procéder à une sélection. cette dernière sera faite en fonction des besoins du marché du travail et les compétences des candidats. Ces sélections se font presque deux fois chaque mois, chaque sélection peut se limiter à un seul domaine, par exemple celui de la santé.

Quatrième étape :

Le ministère de l’immigration fera parvenir des invitations aux candidats sélectionnés afin de remplir le formulaire de demande d’immigration.

Cinquième étape :

Les demandes seront évaluées et étudiées compte tenu des points cumulés.