Québec : l’ingénieur algérien Arezki Tagnit-Hamou remporte le prestigieux prix de l’OIQ

Nouvelle distinction pour les compétences algériennes établies à l’étranger. L’Ordre des ingénieurs du Québec, au Canada, vient de décerner un prestigieux prix à l’ingénieur et professeur algérien Arezki Tagnit-Hamou pour récompenser l’ensemble de sa carrière.

En effet, lors de la soirée d’excellence de l’Ordre des ingénieurs de Québec, qui s’est tenue à Montréal, le professeur algérien a reçu la plus haute distinction de OIQ.

L’ingénieur Arezki Tagnit-Hamou remporte le Grand Prix d’excellence professionnelle au Québec

Avec une carrière de plus de 33 ans d’expérience, le professeur Arezki Tagnit-Hamou a remporté le Grand Prix d’excellence professionnelle, lors de la soirée de l’Ordre des ingénieurs du Québec, qui a eu lieu à Montréal, fin mai dernier.

Ce trophée est une haute distinction qui récompense l’excellence de la contribution professionnelle, sur la base de plusieurs critères, à savoir : le sens de l’éthique, la compétence, la responsabilité et l’engagement social. Arezki Tagnit-Hamou a, ainsi, été présenté comme un modèle à l’ensemble des membres, grâce à son savoir-faire, ses réalisations et son attitude professionnelle.

Si cet ingénieur algérien a réussi à se distinguer, c’est grâce à sa touche professionnelle dans le domaine du ciment et du béton, depuis plus de trente ans. D’ailleurs, il est l’auteur de plus de 200 articles techniques et scientifiques, évalués par des revues internationales, dans lesquels il s’intéresse au développement durable du béton et des matériaux alternatifs.

Une carrière dédiée aux matériaux cimentaires

En plus de ces recherches, Arezki mène aussi une carrière de professeur à la faculté de Génie de l’université de Sherbrooke, au Québec. Le professeur, d’origine algérienne, dirige aussi le laboratoire international des éco-matériaux.

Arezki Tagnit-Hamou est un ingénieur titulaire d’un diplôme de l’Institut national des hydrocarbures de Boumerdes. Après l’obtention de son doctorat en technologie et chimie des silicates de l’Université de Veszprém, en Hongrie, il rejoint l’université de Sherbrooke en 1990.

Par ailleurs, l’obtention de la Chaire du SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux et ses recherches sur la poudre de verre ont permis de normaliser et de standardiser, à travers le monde, d’un nouvel ajout cimentaire.

