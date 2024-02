Québec : l’Algérienne Salima Ramdani remporte le concours du Meilleur Pâtissier

Salima Ramdani, une Algérienne pleine de détermination, a conquis le monde de la pâtisserie en remportant le prestigieux titre de « Meilleur Pâtissier du Québec ». Son parcours est un exemple inspirant de persévérance et de passion.

Salima a fait ses études universitaires à l’USTHB à Bab Ezzouar, dans le domaine des statistiques. Après avoir immigré à Montréal, elle a fait face à l’incertitude quant à son avenir professionnel, mais sa détermination et son diplôme algérien lui ont ouvert des portes, lui permettant de trouver rapidement un emploi en tant qu’analyste.

Cependant, ce n’est pas seulement dans le domaine de la statistique que Salima excelle. Sa véritable passion réside dans l’art de la pâtisserie. Cette passion est née dès son enfance, marquée par une première tentative infructueuse de préparer une tarte au citron. Malgré cet échec initial, elle a découvert que pâtisser avait un effet apaisant sur elle.

Pendant la période difficile du Covid, Salima a décidé de relever un nouveau défi en participant à un concours de pâtisserie en ligne pour amateurs, mettant en jeu la réalisation de macarons. Déterminée à réussir, elle s’est inscrite depuis Montréal et a consacré du temps à perfectionner ses compétences en préparation de macarons spécialement pour l’occasion.

Bien qu’elle n’ait pas remporté le concours lors de ses trois premières tentatives, Salima a refusé de se laisser décourager. Au contraire, elle a considéré chaque participation comme une précieuse expérience qui la rapprochait un peu plus de son objectif ultime.

Après le titre du Meilleur pâtissier : les nouveaux défis de Salima

Ce qui distinguait Salima Ramdani, c’était son attitude face à l’adversité. Au lieu de se laisser abattre par les revers, elle les a utilisés comme des tremplins pour progresser davantage dans sa passion. Son histoire rappelle que la réussite est souvent le fruit d’une combinaison de talent, de travail acharné et de résilience.

Après 15 ans d’expérience dans le domaine de la statistique, Salima Ramdani fait un choix audacieux en décidant de quitter son bureau et sa confort zone, pour se consacrer entièrement à sa passion pour la pâtisserie.

Elle prévoit de partager son talent avec le monde en organisant des ateliers en ligne, où elle reproduira les recettes qui ont impressionné dans l’émission « Meilleur Pâtissier du Québec ».

Parallèlement, cette passionnée complètement autodidacte, compte également donner des ateliers en Algérie, renouant ainsi avec ses racines et transmettant son savoir-faire à sa communauté d’origine.

Pour rappel, Salima a récemment publié son propre e-book, offrant aux amateurs de pâtisserie la possibilité de recréer ses délicieuses créations chez eux.

Avec sa victoire éclatante au concours du « Meilleur Pâtissier du Québec », Salima Ramdani est devenue un modèle pour tous ceux qui poursuivent leurs rêves avec détermination et passion. Son parcours illustre parfaitement le pouvoir de la persévérance et de la foi en soi pour surmonter les obstacles et atteindre les sommets de l’excellence.