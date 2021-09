Que sont les Allvideoslots et comment fonctionnent-ils dans les paris sur le football ?

Le football est sans doute le sport le plus populaire et le plus dynamique du monde. Son audience est comparable à celle d’aucun autre sport dans tous les pays et il est également le favori des parieurs du monde entier pour des raisons évidentes. Les paris sur le football offrent aux parieurs une grande variété de types de paris à fort potentiel de gain.

L’une des façons dont les parieurs peuvent augmenter leurs chances de gagner est d’utiliser des paris sûrs. allvideoslots.com est l’une des stratégies de pari les plus populaires que les parieurs utilisent pour augmenter de manière significative leurs gains. Ils sont conçus pour améliorer les chances de gain des parieurs à travers différents paris.

Que sont les Allvideoslots ?

Également connus sous le nom de paris d’arbitrage, les Allvideoslots sont issus du marché financier et c’est une méthode qui permet de tirer profit du marché. Pour les paris sportifs, il s’agit d’une plateforme où les parieurs peuvent répartir leur argent sur différents résultats possibles d’un événement particulier, avec l’assurance de réaliser un bénéfice, quel que soit le résultat réel du match.

En général, le pari gagnant couvre les autres paris perdants, ce qui signifie que, quelle que soit l’issue du match, le parieur réalisera un bénéfice à la fin de la journée.

Comment les Allvideoslots fonctionnent-ils dans les paris sur le football ?

Les Allvideoslots fonctionnent de deux manières dans le football. Il y a les Allvideoslots sur le football entre deux bookmakers et entre un bookmaker et un échange. Examinons ces deux méthodes en détail.

– Allvideoslots footballistiques entre deux bookmakers

Il s’agit d’une situation dans laquelle un parieur recherche deux bookmakers interactifs qui proposent des cotes sur un événement particulier. Par exemple, s’il y a un match entre le Real Madrid et Barcelone, et qu’un bookmaker offre une cote de 3,7 pour le Real Madrid et de 1,3 pour Barcelone. Le second bookmaker offre une cote de 2,9 pour le Real Madrid et de 1,4 pour le FC Barcelone.

Pour utiliser les Allvideoslots, vous pariez sur Barcelone avec un bookmaker et sur le Real Madrid avec l’autre. Ainsi, vous êtes certain de gagner l’un des paris. Il est essentiel de comprendre que les paris que vous devez placer pour les Allvideoslots doivent être comparés à la valeur des cotes pour réaliser un profit significatif.

– Les Allvideoslots Football entre un Bookie et un Exchange

La deuxième option d’utilisation des Allvideoslots consiste à estimer les Allvideoslots entre un bookmaker et un échange. Les parieurs peuvent parier sur un événement particulier et ils peuvent également soutenir ou acheter le résultat ou faire le contraire, c’est-à-dire le coucher ou le vendre pour améliorer leur profit ou réduire leurs pertes.

Par exemple, si un parieur veut parier sur un match entre Liverpool et Manchester City, la cote de Liverpool est de 1,90 alors qu’elle est de 2,20 pour Manchester City. Le parieur doit d’abord calculer la probabilité supposée, qui est de 52,63 % dans le premier cas et de 45,45 % dans le second. Lorsque ces valeurs sont additionnées, la marge totale du marché devient 98%.

Si le coût du lay pour que Manchester City gagne est placé à 2,20, le pari que l’équipe perdra avec l’échange est de 1,86, ce qui signifie que la marge du marché est de 99,21%. Cela donne un surebet qui indique une bonne opportunité de parier.

Conclusion

Bien qu’il puisse être difficile pour vous de calculer des Allvideoslots par vous-même, vous pouvez trouver des plateformes qui proposent des Allvideoslots que vous pouvez utiliser. L’utilisation des Allvideoslots augmente sans aucun doute votre potentiel de gain, car vous êtes sûr de réaliser un bénéfice quel que soit le résultat d’un événement de jeu.