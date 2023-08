Que savez-vous sur le MÉNINGIOME, la tumeur du cerveau la plus courante ?

Le plus souvent, un diagnostic de tumeur cérébrale représente une situation alarmante pour le malade et son entourage. Cependant, bien que les symptômes de la plupart des tumeurs cérébrales soient identiques, toutes ne sont pas malignes.

À ce propos, il y a une information importante que la plupart des gens ignorent. En effet, la tumeur cérébrale la plus commune, à savoir, le MÉNINGIOME, n’est pas maligne. Et celle-ci représente près du tiers (30 %) des cas de tumeurs du cerveau.

Le méningiome, ou tumeur des méninges est une tumeur à croissance lente qui se forme à partir des méninges (les cellules qui enveloppent le cerveau et la moelle spinale). En outre, les méningiomes sont des tumeurs bénignes dans environ 75-80 % des cas.

Les symptômes du méningiome dépendent de l’emplacement de la tumeur et du degré de pression qu’elle exerce sur les tissus voisins. Il peut se manifester par des convulsions, des difficultés à articuler, des troubles de la vision, une perte de contrôle de la vessie, etc. Mais de nombreux cas ne produisent aucun symptôme.

En ce qui concerne le traitement du méningiome, le neurochirurgien Serdar Kahraman du Centre Médical Anadolu précise que puisqu’il s’agit, la plupart du temps d’une tumeur bénigne, son élimination ne nécessite pas d’intervention chirurgicale.

5 choses indispensables à connaître sur le méningiome

Par ailleurs, le professeur en neurochirurgie du Centre Médical Anadolu, Serdar KAHRAMAN, nous donne ces cinq (5) informations clés sur le méningiome.

1. Les méningiomes se développent dans des endroits différents : Bien que le méningiome se développe, comme son nom l’indique, dans les méninges, en dehors du cerveau, celui-ci, mais elles poussent à l’intérieur de la boîte crânienne. Ainsi, lorsqu’un un méningiome gonfle au point d’exercer une pression sur le cerveau, il peut provoquer des symptômes similaires à ceux d’une tumeur cérébrale.

2. Les symptômes du méningiome dépendent de sa taille et de son emplacement : « Les méningiomes, indique Pr KAHRAMAN, présentent des symptômes typiques des tumeurs cérébrales : maux de tête, troubles de la vision, convulsions, etc. En outre, un grand méningiome peut bloquer l’écoulement du liquide céphalo-rachidien, ce qui entraîne une hydrocéphalie (eau dans le cerveau) qui peut affecter la marche et la mémoire. D’autres localisations peuvent affecter l’odorat, la vue et l’ouïe. »

3. Un méningiome peut être diagnostiqué accidentellement : « Le diagnostic des tumeurs du cerveau est souvent imprévisible, signale Dr KAHRAMAN. Celles-ci peuvent se révéler au cours d’un CT ou d’une IRM pour une simple blessure à la tête ». Après le diagnostic, d’autres tests sont nécessaires pour savoir comment la tumeur est susceptible de se comporter. Le neurochirurgien décidera ensuite de la démarche à suivre.

4. La plupart des méningiomes ne se propagent pas : Les méningiomes sont généralement des tumeurs bénignes. Cela signifie que les cellules tumorales ne sont pas susceptibles de se propager à d’autres parties du corps.

5. Le traitement du méningiome n’exige pas systématiquement une intervention chirurgicale : Lorsque la tumeur est petite et ne cause pas de troubles aux patients, le médecin peut se contenter de la surveiller avec des IRM régulières. Autrement, il procédera à l’extraction du méningiome par une intervention chirurgicale.