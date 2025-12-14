Que prépare la CNR pour les retraités du 14 au 20 décembre ?

La Caisse Nationale de Retraite (CNR) organise, du 14 au 20 décembre 2025, la quatrième édition de sa Semaine de l’Aide Sociale à Domicile, sous le thème : « L’aide sociale à domicile : un service public aux valeurs humaines ».

L’objectif de cette initiative est de faire connaître les dispositifs dédiés aux retraités et à leurs ayants droit, notamment les personnes handicapées, invalides et atteintes d’incapacité, afin d’humaniser la relation et d’assurer une prise en charge optimale de leurs préoccupations.

Selon un communiqué de la Caisse, le dispositif d’Aide Sociale à Domicile a permis, au cours de l’année 2025, de visiter plus de 29 000 retraités et ayants droit.

Ces visites ont inclus un accompagnement personnalisé pour l’accomplissement de diverses démarches administratives visant à obtenir des équipements et fournitures médicales, tels que :

Les aides à la marche.

Les fauteuils roulants.

Les aides auditives.

CNR : Début de la Semaine de l’aide sociale à domicile

Cet accompagnement vise à épargner aux bénéficiaires la nécessité de se déplacer entre différentes administrations.

Dans le cadre de la modernisation du service public, le CNR a étendu l’accès au service d’Aide Sociale à Domicile à distance via l’application mobile « Takaoudi » (Ma Retraite) et l’Espace Retraité.

Cette numérisation permet aux bénéficiaires de :

Demander des équipements à distance.

Fixer un rendez-vous pour la visite d’un assistant social.

La CNR précise qu’elle déploie, au niveau de toutes ses agences locales, des assistants sociaux qualifiés. Ces derniers sélectionnent les retraités éligibles à la visite en se basant sur le fichier national des retraités enregistrés auprès des services de sécurité sociale, selon des critères rigoureux.

Le dispositif d’Aide Sociale à Domicile s’inscrit dans la concrétisation de la politique sectorielle et témoigne de la volonté de l’État algérien de renforcer le caractère social et d’atteindre la justice sociale.

Il vise à garantir la prise en charge de l’ensemble des retraités, en particulier les catégories vulnérables, afin qu’ils jouissent pleinement de leurs droits et bénéficient des services et prestations dans les meilleures conditions.

