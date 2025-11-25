Que faire sur internet quand on s’ennuie : 6 activités fun

Le réservoir des possibilités que nous offre internet est à tel point immense qu’on reste parfois indécis, sans savoir comment bien occuper notre temps. Ce n’est pas parce que la toile regorge de contenus et d’expériences qu’on sait naturellement quoi en faire.

C’est pourquoi nous nous sommes demandé que faire sur internet quand on s’ennuie et que nous avons défini 6 activités qui permettent, avec un peu d’organisation et quelques choix judicieux, de transformer tout moment d’inactivité en une expérience productive ou divertissante.

Pratiquer des activités numériques amusantes

Les habitudes les plus classiques sont souvent les meilleures.

Regarder des vidéos sur YouTube, TikTok, Vimeo, etc. peut aussi bien être un moyen de se distraire que de s’instruire. C’est l’activité favorite de 2 internautes sur 3.

Lire des articles et des publications permet de se tenir informé, à condition de bien les sélectionner.

Écouter de la musique, qu'il s'agisse de nos artistes habituels ou pour faire de nouvelles découvertes.

Les réseaux sociaux, dynamiques et en perpétuelle évolution, sont facilement distrayants.

Ces fondamentaux sont d’autant plus efficaces qu’on les anticipe, en suivant certaines chaînes, en s’abonnant à telle page, en anticipant sa playlist, etc.

Tester des plates-formes interactives en ligne

On peut aussi choisir d’être acteur de ses loisirs et de se tourner vers des activités interactives. Nombreuses sont les plates-formes grâce auxquelles il est toujours possible de trouver quoi faire sur internet.

Outils de brain-training, jeux de stratégie, quizz, etc. Ces sites offrent une infinité de possibilités qui sont pour la plupart gratuites, ou qui sont accessibles en version payante ou gratuite au choix. N’importe quel casino dépôt minimum, déjà adapté à tous budgets des joueurs, propose systématiquement ses jeux en mode démo. Chaque internaute a ainsi le choix entre jouer avec une espérance de gain ou de façon gratuite.

Apprendre quelque chose de nouveau

L’ennui peut être un terrain fertile. Ainsi peut-il nous motiver à apprendre de nouvelles choses, d’autant que les moyens d’apprentissage sont infinis sur internet.

Cours en ligne. Coursera, OpenClassrooms, Udemy, etc. permettent aux plus sérieux de rentabiliser les moments d’ennui pour acquérir de nouvelles compétences.

Tutoriels vidéo. Ils permettent de découvrir de nouvelles manières d'aborder la cuisine, le bricolage ou n'importe quelle activité.

Documentaires et podcasts. Souvent mis en scène avec soin par des créateurs de contenu talentueux. Vous pouvez vous instruire sur absolument tous les sujets, de l'Histoire à l'astronomie en passant par les faits de société et les arts.

Applications pour apprendre des langues. Un peu différentes des cours en ligne car elles sont participatives, ces applis connaissent un succès bien connu.

Les 2,3 heures hebdomadaires en moyenne que les internautes confessent passer à « traîner » en ligne peuvent ainsi favoriser le développement de compétences concrètes.

Découvrir des outils créatifs

Pas besoin de se demander que faire sur internet quand on est un créatif ou qu’on décide de le devenir. Pour tous les domaines, il existe des outils bien pensés. Beaucoup sont payants, mais ils disposent presque tous d’une version gratuite qui permet de se faire plaisir et de découvrir si on veut s’engager davantage.

On trouve ainsi des outils pour :

le dessin numérique (Krita, Canva…) ;

l’écriture (Wattpad, Medium…) ;

la musique et les remix (Soundtrap, BandLab…) ;

le montage vidéo et photo (CapCut, Photoshop Express…).

Se connecter avec autrui

S’impliquer dans une ou plusieurs communauté(s) en ligne, c’est la garantie d’avoir toujours des informations à découvrir ou à échanger. Bien plus qu’un remède à l’ennui, les forums, les groupes Reddit, Discord et autres sont des lieux de sociabilité.

Échange autour de passions communes.

Rencontre de nouvelles personnes.

Participation à des événements.

L’interaction sociale est l’une des caractéristiques de la vie connectée : il existe des communautés pour tous les centres d’intérêt.

Organiser et améliorer sa vie numérique

Chercher que faire quand on s’ennuie sur internet, c’est aussi l’occasion de repenser sa vie numérique.

Trier les fichiers et photos qui s’entassent, surtout sur le téléphone, lequel est l’appareil sur lequel on passe le plus de temps.

Mettre à jour ses logiciels et chercher s'il n'en existe pas des alternatives plus adaptées à vos goûts.

Découvrir de nouvelles applications utiles, ce qui arrivera naturellement en effectuant les recherches mentionnées ci-dessus.

Créer des playlists et des archives numériques afin de mieux vous y retrouver dans vos documents.

Conclusion

Tout moment vide d’activité peut être transcendé en une expérience enrichissante. Divertissement, apprentissage, création ou interaction : autant de possibilités que nous offre la richesse du web.

L’important est d’oser la curiosité et l’expérimentation. En appliquant les quelques conseils que nous vous avons proposés ici, vous verrez vite que vous n’aurez aucune chance de vous ennuyer, et même qu’il vous sera difficile de vous consacrer à tout ce qui vous intéresse.