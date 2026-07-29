Que faire à Alger ? Les 7 incontournables recommandés par le magazine GEO

Vous prévoyez un voyage à Alger ? Mise à l’honneur par le magazine GEO pour sa richesse historique et son ambiance cosmopolite, la capitale algérienne est une destination incontournable. Surnommée « Alger la Blanche » en raison de ses façades étincelantes et de son style néo-mauresque, cette cité portuaire nichée entre mer et reliefs offre un contraste saisissant entre tradition et modernité. Explorez les meilleurs lieux à visiter et activités à faire à Alger, que vous soyez en solo, en couple ou en famille.

Envie d’explorer la capitale algérienne sous un nouveau jour ? Dans une récente édition, le célèbre magazine GEO met à l’honneur la ville d’Alger et dévoile sa sélection exclusive de sept expériences incontournables à vivre sur place.

Nichée entre la mer Méditerranée et des reliefs verdoyants, « Alger la Blanche » ne cesse de séduire les voyageurs en quête d’histoire, de culture et d’immersion locale.

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Alger entre panoramas et monuments emblématiques

Alger séduit par son héritage multiculturel où se croisent influences ottomanes, coloniales et contemporaines. De la mythique Casbah, médina classée à l’UNESCO avec ses ruelles et mosquées historiques, au Musée national du Bardo logé dans un palais ottoman du XVIIIᵉ siècle, la capitale offre une véritable plongée à travers les époques et les civilisations.

Selon GEO, la ville s’illustre par des repères majeurs dominant la baie, comme la Basilique Notre-Dame d’Afrique et son style byzantin, ou le Mémorial du Martyr, édifice contemporain grandiose dédié à la mémoire nationale. Des espaces hauts perchés comme le Teri Park permettent également d’embrasser la géographie stratégique d’Alger entre mer et reliefs.

Pour s’accorder une pause, le Jardin d’Essai du Hamma déploie plus de 30 hectares de biodiversité botanique et d’allées ombragées idéales pour les familles. En bord de mer, la Corniche d’Alger offre une promenade animée, jalonnée de cafés, parfaite pour faire du sport ou observer le coucher du soleil sur la Méditerranée.

Une destination adaptée à tous les séjours

Que ce soit pour un circuit condensé de 3 jours, un voyage en famille avec des sorties en téléphérique et des visites de musées, ou encore des journées pluvieuses passées dans les cafés historiques et les galeries d’art, Alger propose un rythme de visite accessible et équilibré pour chaque profil de voyageur.

L’expérience algéroise se prolonge à la nuit tombée à travers une convivialité authentique. Entre les restaurants de poissons grillés le long du littoral, les cafés animés du centre historique et la programmation culturelle de l’Opéra, la ville dévoile un visage chaleureux où traditions et modernité se côtoient naturellement.

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