Que devient Belmadi ? Ouaddou donne de ses nouvelles

L’ancien international marocain, Abdeslam Ouaddou, donne des nouvelles de Djamel Belmadi. Il révèle que l’ancien sélectionneur national va bientôt revenir dans le football.

Après s’être frayé un chemin vers la gloire en 2019, Djamel Belmadi a connu une fin malheureuse avec l’équipe d’Algérie. L’énième échec lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire avait précipité son départ.

Il faut dire que ce fut un départ par la petite porte, notamment après avoir refusé de résilier son contrat à l’amiable. Environ neuf mois depuis son départ de l’EN, Belmadi s’est éclipsé des projecteurs. Il s’est contenté par quelques apparitions sur les réseaux sociaux, en famille dans sa ville d’origine à Mostaganem, dans un match de gala ou encore, dans les tribunes d’un stade au Qatar.

L’ancien driver des Verts ne manque pas de propositions. Mais, pour le moment, il refuse de prendre en main une équipe ou une sélection, malgré les offres alléchantes qu’il a reçues et qui continue à recevoir depuis le mois de mars dernier.

Ouaddou donne des nouvelles de Belmadi

Nombreux sont ceux qui s’interrogent que devient Djamel Belmadi, qui fait partie des rares sélectionneurs ayant écrit l’histoire de l’équipe d’Algérie. Abdeslam Ouaddou, son ami proche et confident, prend la parole pour donner des nouvelles sur le concerné.

« Vous savez, quand on a une relation forte depuis tant d’années, on prend des nouvelles pratiquement chaque semaine (…) Aujourd’hui, il se repose. Il a des contraintes familiales, il est auprès de sa famille. Parfois dans la vie, il y a des choses plus importantes que le football », a confié l’ancien international marocain, dans un entretien accordé au média « Afrik Foot ».

Il révèle également que son ami a juste mis en parenthèse de son métier d’entraineur et qu’il va bientôt revenir dans le football. « Il va bientôt revenir dans le football, ça, c’est clair. On l’attend de toute façon, il doit être présent dans le paysage footballistique, il a une vision et une vraie connaissance de ce sport. Il nous manque dans ce paysage et on attend qu’il revienne avec impatience », a-t-il ajouté.