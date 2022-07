Quatre secteurs au menu de la réunion du Gouvernement ce 21 juillet

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé ce jeudi, 21 juillet 2022, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de la Communication, de la Justice, de l’Investissement et de la Santé, a indiqué un communiqué des services du Premier Ministre.

Au cours de sa réunion hebdomadaire, tenue ce jeudi à Alger, le Gouvernement a examiné quatre secteurs. D’abord, le domaine de la Communication à travers l’examen d’un avant-projet de Loi organique relative à l’information présenté par le Ministre de la Communication.

« Ce projet de Loi a pour objectif la mise en place d’un cadre législatif global qui contribuera à consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique ». Mais aussi « à favoriser l’émergence d’un paysage médiatique national ancré dans les réalités nationales, conscient des enjeux nationaux et internationaux et respectueux les chartes de l’éthique et de la déontologie », a détaillé le même communiqué.

De plus, poursuit le communiqué du Premier Ministère, « l’élaboration de ce projet de texte organique vise, entre autres, à identifier les acteurs dans les différents supports médiatiques ; définir les règles générales relatives à leur organisation, leur régulation et leur contrôle. Et écarter l’argent sale de l’investissement dans le domaine de l’information.

D’ailleurs, « ces nouvelles dispositions permettront l’amélioration de la qualité du service médiatique. Et de renforcer le professionnalisme dans les pratiques journalistiques en référant aux standards et normes internationaux en la matière » ; a encore indiqué le même communiqué avant de souligner que « ce projet de texte fera l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des ministres ».

L’Investissement et la Santé au menu de la réunion du Gouvernement

Concernant le domaine de l’Investissement, « le Ministre de l’Industrie a présenté trois projets de textes d’application de la Loi relative à l’investissement adoptée récemment au niveau du Parlement ». Selon le communiqué des services du Premier Ministre, il est question de projets de Décrets exécutifs.

Le premier « fixant les modalités d’enregistrement des investissements structurants, la cession et le transfert d’investissement ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance pour le traitement de dossiers d’investissement ».

Le second « fixant les modalités de détermination des zones auxquelles l’État accorde un intérêt particulier ». Et le dernier « portant organisation et fonctionnement de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) ».

« L’examen de ces projets de textes permettra de mettre en œuvre la Loi relative à l’investissement dès sa promulgation. Sachant que d’autres projets de textes seront examinés par le Gouvernement lors de ses prochaines réunions » ; a noté le même communiqué.

S’agissant du secteur de la Santé ; les membres du Gouvernement ont entendu la présentation du Ministre de la Santé concernant « un projet de Décret exécutif fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire National de la Santé ».

Ainsi, « la création de cet observatoire, en tant qu’instrument d’aide à la prise de décision en matière de santé, s’inscrit dans le cadre d’une démarche ». Celle-ci « visse à élargir la consultation et la concertation ; pour associer autour des différentes questions de santé publique, l’ensemble des acteurs, experts et professionnels intervenants dans le domaine de la santé ». « Et ce, grâce à une approche basée sur des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales ».

Justice : le Gouvernement aborde le renforcement de l’unité nationale

Dans le domaine de la Justice, « le Gouvernement a examiné un avant-projet de Loi présenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, portant mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale ». Et ce, en application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Selon le communiqué du Premier Ministère ; « cet avant-projet de Loi tient compte de l’expérience nationale lors des différentes étapes de la réconciliation nationale qu’a connue notre pays. À commencer par les mesures de clémence, de concorde civile et jusqu’à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».

En outre, ce projet de texte « propose de renouveler les valeurs de tolérance et de privilégier l’approche du dialogue national. En incarnant ainsi une initiative visant à ouvrir de nouveaux horizons à la réconciliation nationale ».

La réunion du Gouvernement a aussi évoqué la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. À cet effet, « le Ministre de la Justice a présenté un avant-projet de Loi modifiant et complétant la Loi n 05-01 du 6/2/2005 relatif à cette problématique ».