Alors que la quatrième vague du Covid-19 frappe de plein fouet le pays depuis plusieurs semaines plongeant celui-ci dans une nouvelle crise sanitaire qui a mis, encore une fois, les hôpitaux à dure épreuve, des spécialistes se montrent aujourd’hui optimistes quant à une éventuelle accalmie.

Voit-on alors le bout de la vague Omicron ? il est trop tôt de le dire. Cependant, le président de la société algérienne d’immunologie, Kamel Djenouhat, est optimiste. Une « période calme » devrait se dessiner dans les jours à venir.

« Nous nous approchons de l’immunité collective »

Intervenant sur les ondes de radio Sétif, le spécialiste souligne qu’une baisse significative du nombre de contaminations liées à la nouvelle souche Omicron, est attendue après atteint le pic de près de 2500 cas en 24 heures.

Allant plus loin dans le détail, l’expert en immunologie, entrevoit une lumière au bout du tunnel à partir du mois de mars. « Le covid-19 pourrait se transformer dans quelques mois en un virus saisonnier. Il convient de souligner que nous avons atteint le point de coexistence avec ce virus », a-t-déclaré.

Selon Pr Djenouhat, l’apparente virulence amoindrie du variant Omicron pourrait s’expliquer par une plus faible capacité de celui-ci à s’attaquer aux cellules des poumons. « Omicron se concentre uniquement sur les cellules nasales plutôt que dans le fond des bronches », ajoute-il.

Le nombre de décès sont très peu nombreux par rapport au nombre de contaminations enregistré quotidiennement, indique, par ailleurs, le spécialiste. « C’est encourageant, mais il faut tout de même avoir plus de patience et de plus en plus d’engagement dans les mesures de prévention et le port du masque aussi bien pour les adultes que pour les enfants », insiste-il.