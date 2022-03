Quart de finale Champions League : les adversaires de Mahrez connus

Ma saison 2021-2022 de la Champions League en est déjà aux quarts de finale de et le tirage au sort a eu lieu à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA aujourd’hui vendredi 18 mars 2022 à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA. Les huit équipes se sont vues attribuées des adversaires pour les prochaines confrontations, qui se dérouleront les 5 et 6 avril prochains pour les matchs aller, et les 12 et 13 avril pour les matchs retour.

Manchester City, équipe anglaise dans laquelle l’algérien Riyad Mahrez occupe le poste d’ailier droit, est donc informée quant à son prochain adversaire en quart de finale de cette ligue des champions européenne. Ce sera donc contre l’Atletico Madrid d’Espagne que l’équipe jouera son prochain match.

Aujourd’hui, vendredi, a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions européenne, qui a placé Riyad Mahrez et son club de Manchester City contre l’Atletico Madrid d’Espagne. Si l’équipe anglaise se qualifie pour les demi-finales, Riyad affrontera l’équipe gagnante du duel Chelsea – Real Madrid

En ce qui concerne le reste des résultats de ce tirage au sort, les équipes se retrouvant face à face sont : Chelsea – Real Madrid, Manchester City – Atlético de Madrid, Villarreal – Bayern Munich, Benfica – Liverpool.

Le match barrage Algérie – Cameroun , pour bientôt !

Les algériens, de fervents passionnés de football, sport très populaire auprès du peuple attendent avec impatience le match barrage entre l’Algérie et le Cameroun. Décisif pour la suite car ils sont éliminatoires quant à la Coupe du Monde 2022 se déroulant au Qatar.

Le premier match est pour bientôt, plus précisément le vendredi 25 mars 2022 au stade omnisports de Japoma à Douala (17h00 GMT). Quant au match retour, il est prévu une semaine plus tard, le mardi 29 mars 2022 au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida (19h30 GMT).

Quant au programme complet de ces matchs éliminatoires, les pays qui s’affronteront sont :

Pour le 24 mars ce sera Mali – Tunisie, Egypte – Sénégal, Ghana – Nigeria. Pour le 26 mars ce sera Cameroun – Algérie et RD Congo – Maroc; pour le 27 mars ce sera Nigeria – Ghana, Tunisie – Mali, pour le 28 mars ce sera Sénégal – Egypte et enfin pour le 29 mars les rencontres se feront entre l’Algérie et le Cameroun puis entre le Maroc et le RD Congo.